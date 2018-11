Bientôt trois vaccins de plus obligatoires au fenua

PAPEETE, le 28 novembre 2018. Le nombre de vaccins obligatoires en Polynésie française va bientôt augmenter et passer de huit à onze. Les vaccins contre la coqueluche, les oreillons et contre la maladie à pneumocoque seront obligatoires et non plus seulement recommandés.





La dernière mise à jour de la liste des vaccins obligatoires au fenua date de 2014. Aujourd'hui, huit vaccins sont obligatoires : le vaccin antituberculeux BCG, contre l'hépatite B, les vaccins antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre la méningite à Haemophilus influenzae de type B. Bientôt, il faudra ajouter à cette liste les vaccins contre la coqueluche, les oreillons et contre la maladie à pneumocoque.



Concrètement, aujourd'hui, de nombreux enfants sont déjà vaccinés contre la coqueluche et les oreillons car la vaccination contre la coqueluche et les oreillons est déjà incluse dans des vaccins existants et utilisés en Polynésie française comme InfanrixHexa, InfanrixQuinta et Hexion pour la vaccination contre la coqueluche, ROR ou MMR VaxPro pour la vaccination contre les oreillons. Il n’y a donc pas d’injection supplémentaire. Concernant la vaccination contre la maladie à pneumocoque, elle existe en présentation spécifique : Prevenar.



"L’objectif à atteindre est de maintenir une couverture vaccinale de 95 % pour l’ensemble des vaccinations, répondant ainsi aux objectifs de santé publique pour la Polynésie", indique le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministre. " En 2012, elle était de plus de 97 %. Afin de pérenniser ces bénéfices et pour garantir la non-introduction de maladies, dont la Polynésie française est préservée, le projet de loi du Pays qui a été examiné en conseil des ministres inscrit ces vaccins recommandés au titre de vaccins obligatoires."