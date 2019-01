Bidal : "Une délinquance contenue sur les cinq dernières années"

Concernant les atteintes aux biens, on note une baisse générale significative de 16,5% entre 2014 et 2018. Sur cette même période les cambriolages ont diminué de 3,6%. Du côté de la lutte contre la consommation et le trafic de produits stupéfiants, "nous avons obtenu des résultats incontestables et déstabiliser les réseaux. Cela suppose un engagement déterminé et permanent des services qui s’attaquent, comme ils ne l’ont jamais fait auparavant", a expliqué le haut-commissaire.



Pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique, et notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, René Bidal note que, "le territoire de la Polynésie française reste très au-dessus de la moyenne nationale. C'est un axe prioritaire d'action." Ainsi en 2018, 294 faits de violences sexuelles ont été constatés par les forces de l'ordre. Soit le total le plus élevé sur les cinq dernières années.



Autre point noir : le bilan alarmant de la sécurité routière. Si le nombre de blessés a diminué, passant de 195 en 2017 à 173 en 2018, le nombre de tués a quant à lui augmenté de 50%, passant de 24 en 2017 à 36 sur l'année écoulée. Soit le plus haut total des cinq dernières années. "Nous allons poursuivre une action déterminée et les campagnes de prévention qui ont été mises en place par l’État et le Pays sur l’ensemble du territoire polynésien. A cet égard, je redis combien l’alcool est le premier fléau à combattre", insiste René Bidal.



"La Sainte-Geneviève est généralement le moment de prendre du recul sur notre action", s'est exclamé le colonel Frédéric Boudier, commandant des forces de gendarmerie en Polynésie française. Avant de rappeler que, "nous évoluons quand même dans un contexte privilégié comparé à ceux que vivent nos collègues dans l'Hexagone et les mouvements sociaux qui agitent les plus grandes villes depuis plusieurs semaines.