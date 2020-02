Bezos achète une propriété à Los Angeles pour 165 millions de dollars

San Francisco, Etats-Unis | AFP | jeudi 12/02/2020 - Le fondateur d'Amazon, le milliardaire américain Jeff Bezos, vient d'acheter une luxueuse propriété à Los Angeles pour 165 millions de dollars, un nouveau record pour la grande ville californienne, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.



Selon le quotidien, Jeff Bezos a acheté ce bien, la Warner Estate, au magnat américain des médias David Geffen, battant le record du prix payé pour un bien immobilier dans la région de Los Angeles.

Le précédent record datait de l'année dernière. Il avait été établi par l'homme d'affaires australo-britanno-américain Lachlan Murdoch, qui avait versé 150 millions de dollars pour la propriété Bel-Air, utilisée dans la série télévisée "The Beverly Hillbillies".

La Warner Estate a été conçue dans les années 1930 pour Jack Warner, co-fondateur de la société de production Warner Brothers. Située à Beverly Hills, dans le comté de Los Angeles, elle comprend des maisons d'hôtes, un court de tennis et un golf de neuf trous.

Avec une fortune évaluée à plus de 110 milliards de dollars, Jeff Bezos est considéré comme l'homme le plus riche du monde.

Amazon, le géant d'internet qu'il a fondé et qu'il dirige, centré au départ sur la vente en ligne, a étendu ses activités à d'autres domaines. Il est actuellement un des principaux acteurs de l'informatique dématérialisée ou cloud computing, et son système Alexa domine le marché des assistants personnels vocaux.

Amazon opère également l'un des plus importants services de vidéo en streaming.