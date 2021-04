Bernard Tapie et son épouse violentés lors d'un cambriolage

Combs-la-Ville, France | AFP | dimanche 04/04/2021 - Frappés, ligotés et cambriolés : Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit de samedi à dimanche par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux.



Vers minuit et demi, à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans son sommeil par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, a relaté à l'AFP une source proche de l'enquête.



L'homme d'affaires de 78 ans, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l’œsophage, a notamment reçu "un coup de matraque sur la tête" mais les deux victimes n'ont pas été hospitalisées, a précisé à l'AFP la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, qui a ajouté que des bijoux avaient été dérobés.



L'épouse de Bernard Tapie, qui a reçu des coups au visage, est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte, selon la source proche de l'enquête. Elle a été transportée à l'hôpital pour consultation.



"Elle a reçu plusieurs coups mais elle va bien", a déclaré à l'AFP le petit-fils de l'ancien député et ex-ministre de la Ville, Rodolphe Tapie.



"Toute ma famille les a rejoints sur place, ils sont bien entourés", a-t-il ajouté.



"KO" et "fatigué"



"Mon grand-père a refusé d’être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué", a-t-il poursuivi.



Dominique Tapie "a été tirée par les cheveux parce qu'il y avait un trésor qu'il fallait trouver... Bien entendu, il n'y avait pas de trésor, et la violence a été d'autant plus forte qu'ils ne trouvaient rien", a déclaré à l'AFPTV le maire LR de la ville, Guy Geoffroy, qui a vu le couple après l'agression.



L'épouse de Bernard Tapie "a pris pas mal de coups, son visage en porte les traces", a rapporté le maire, qualifiant d'"impensable et honteuse" cette agression. "Bernard Tapie est un petit peu fatigué par la maladie et les traitements subis", a-t-il ajouté.



"Ils sont en état de choc, mais c'est du solide les Tapie", a lancé M. Geoffroy, qui connaît depuis 20 ans l'homme d'affaires qui possède une demeure à Combs-la-Ville, "Le moulin du Breuil", à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Paris.



Entrés par une fenêtre du premier étage, sans éveiller l'attention des gardiens, les cambrioleurs ont dérobé deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête.



L'Elysée a indiqué que le président Emmanuel Macron avait appelé Bernard Tapie.



La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l'AFP une autre source proche de l'enquête.



A l'automne, le procès en appel pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais de 2008 avait été renvoyé en raison de l'état de santé de Bernard Tapie, sa maladie ayant "très gravement progressé".



Lors d'une audience fin mars, son avocate a cependant confirmé qu'il était "déterminé" à être présent à la reprise du procès prévue en mai.



Incarnation de la réussite sociale au milieu des années 80, "Nanard" est cependant devenu le symbole de l'homme d'affaires corrompu à partir de l'épisode du match truqué Valenciennes-Marseille, en 1993.



Dès la trentaine, il s'était spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté.



Après avoir acquis l'Olympique de Marseille en 1986, il avait racheté en 1990 le géant allemand Adidas, point de départ du conflit avec son banquier historique, le Crédit Lyonnais. Il s'était ensuite lancé avec succès en politique, devenant même en 1992 un très éphémère ministre de la Ville, sous la présidence de François Mitterrand.



A partir de 1993 et l'affaire de corruption du match VA-OM, il a cependant enchaîné les affaires, ce qui s'est soldé par plusieurs condamnations pour "corruption", "fraude fiscale" ou encore "abus de biens sociaux", une incarcération de cinq mois et la perte de tous ses mandats électifs.



Sorti de prison en 1997, il s'était reconverti comme acteur et animateur de radio et télévision et comédien. Fin 2012, en mettant la main sur les derniers titres du groupe Hersant, dont "La Provence", il avait endossé un nouvel habit, celui de patron de presse.