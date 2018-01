Berguitta se rapproche du sud de La Réunion, fortes pluies et cours d'eau en crue

Saint-Pierre, France | AFP | jeudi 18/01/2018 - L'approche de la forte tempête Berguitta près de La Réunion a entraîné des précipitations importantes sur la partie sud de l'île dans la nuit de mercredi à jeudi, qui se poursuivaient jeudi, dégradant des routes et provoquant la crue de nombreux cours d'eau, a constaté une correspondante de l'AFP.



Berguitta était située à 55 kilomètres à l’est-sud-est de La Réunion à 16h20 jeudi (13h20 heure de Paris), a indiqué la préfecture de la Réunion.

La plupart des cours d'eau, ravines et rivières du sud de l'île étaient en crue jeudi, provoquant de nombreuses coupures de radiers (portion de route traversant le lit d'une rivière), quasiment tous submergés.

La préfecture n'a pas déclenché l'alerte rouge (conditionnée à une vitesse maximale de vents), mais l'alerte cyclonique orange est en vigueur depuis mercredi matin.

"En début d'après-midi, les pluies se renforcent et les cumuls deviennent exceptionnels sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

En 12 heures, il a été recueilli 488mm de pluie à Grand Coude (sud-est), 288mm à la Plaine des Makes (sud-ouest) et 216mm à l'Etang Saint Leu (ouest), a précisé la préfecture.

Dans l'après-midi, des trombes d'eau tombaient encore sur le sud, a constaté l'AFP. A Saint-Pierre, un chemin s'est transformé en torrent de boue et d'eau en quelques minutes, devant des passants médusés.

Météo-France a précisé vers 17H00 que la pluviométrie dans certains secteurs du sud se rapprochait de celle enregistrée en 1980 avec le cyclone Hyacinthe, qui avait explosé les records, avec 2.478 mm en 12 jours (et fait 25 morts notamment dans des glissements de terrain).

"Les personnes se trouvant à leur domicile doivent s'abstenir de tout déplacement", a demandé la préfecture. "Les personnes ayant quitté leur domicile doivent rester en sécurité et s'abstenir de prendre la route sans s'être informées au préalable de l'état du réseau routier. Des centres d'hébergement sont ouverts en cas de nécessité", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Des rafales maximales de vent de l'ordre de 100 à 110 km/h sont prévues sur les zones côtières, 120 à 130 km/h dans les Hauts (sites escarpés) exposés, voire 140 km/h très ponctuellement.

De nombreuses personnes rencontrées par l'AFP dans le sud étaient remontées par l'absence d'alerte rouge, qui aurait alors entraîné de fait l'interdiction de circuler, permettant aussi aux salariés de ne pas s'exposer aux coupures de routes submergées.

La quasi-totalité des mairies du sud, ainsi que de nombreuses entreprises et services publics (Pôle emploi, université, crèches), ont cependant fermé leur portes. Les transports en commun ne fonctionnent pas, l'aéroport a été fermé par précaution. Les établissements scolaires sont également fermés du fait des vacances scolaires de l'été austral.

Une cellule d’information du public a été mise en place en préfecture.

La tempête devrait s'incurver en fin d'après-midi et pourrait alors toucher la côte nord. Une amélioration est attendue en début de soirée, précise Météo-France Réunion.