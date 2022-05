Benoit Valadier et Elodie Touffet champions de Polynésie du 10 000 mètres

Tahiti, le 15 mai 2022 - Le stade de Punaruu a accueilli samedi soir les Championnats de Polynésie du 10 000 mètres sur piste. Benoît Valadier s’est nettement imposé chez les hommes en parcourant quasiment toute la distance en solitaire tandis qu’Elodie Touffet a remporté le titre féminin en décrochant ses adversaires en fin de course.



Petite participation sur la ligne de départ de la piste de Punaruu à l’occasion des Championnats de Polynésie du 10 000 mètres sur piste avec seulement quatorze engagés hommes et femmes. Les organisateurs de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française escomptaient une participation plus importante mais la tenue du triathlon de Punaauia, le dimanche matin au Parc Vairai, a pesé sur la fréquentation de l’événement. Nombre des meilleurs spécialistes locaux des courses de fond d’athlétisme sont en effet des adeptes de triathlon.



Manquaient notamment à l’appel les deux sélectionnés tahitiens qui participeront au 10 000 mètres sur piste des Mini-Jeux de Saipan (16 au 25 juin) ainsi qu’aux 5 000 mètres, semi-marathon et triathlon si le programme le permet, Benjamin Zorgnotti qui a rejoint la métropole pour entamer le circuit national de triathlon et Damien Troquenet qui a décidé de privilégier le triathlon de Punaauia. Chez les dames en revanche, Elodie Touffet et Océane Tanguy, les deux premières du Top Ten féminin (classement général des épreuves de course à pied sur la saison) étaient bien présentes.

Valadier écarte rapidement la concurrence, Touffet accélère en fin de course Le starter a lancé la course à 18 heures et par une température très agréable. Benoît Valadier deuxième du Top Ten masculin derrière Benjamin Zorgnotti faisait figure de favori et il n'a pas laissé longtemps planer le doute quant à sa victoire. Il a pris la tête du peloton immédiatement et s'est détaché dès le 2e des 25 tours de piste. Il n'a cessé d’augmenter l’écart avec ses poursuivants et s'est imposé en 36’ 42’’ 45, un chrono qui donnait du crédit à son succès comme il le confiait à l’arrivée : “J’ai profité de l’absence de ténors mais je suis quand même très content de ma victoire et de ma gestion de course. J’ai eu peu de temps pour m’échauffer, j’ai donc démarré tranquillement sur les cinq premiers tours ce qui m’a quand même permis de faire le ménage et j’ai ensuite progressivement accéléré le rythme. Je suis plutôt satisfait de mon chrono. J’ai un record personnel en 33’ 45’’ en métropole mais compte tenu des conditions de course particulières à Tahiti, mon temps de 36’ 32’’ est plutôt une bonne performance. J’étais régulièrement dans le tiercé de tête sur les courses précédentes et c’est aujourd’hui mon premier grand succès”. Longtemps 4e, Rainui Taerea réalise une belle deuxième moitié de course pour monter sur la 2e marche du podium et devancer Alexis Veyne.



Plus indécise fut l’issue de la catégorie féminine, Elodie Touffet, Océane Tanguy et Lauriane Bisch restant groupés pendant 20 tours avant qu’Elodie Touffet élève son rythme pour s’imposer en 41’ 40’’ 39. Océane Tanguy (2e) et Lauriane Bisch (3e) l’entourent sur le podium. La sociétaire de Central réalise le doublé après son titre acquis deux semaines auparavant sur 5 000 mètres. C’est Benjamin Zorgnotti qui s’était imposé sur la distance chez les messieurs.



Les compétitions d’athlétisme vont s’enchaîner jusqu’au départ pour les Mariannes du Nord et pour permettre aux sélectionnés d’affiner leur préparation.

Les podiums Hommes

1. Benoit Valadier Central 36’ 32’’ 45

2. Rainui Taerea APD 39’ 14’’ 06

3. Alexis Veyne ATN 39’ 53’’ 51



Femmes

1. Elodie Touffet Central 41’ 40’’ 39

2. Océane Tanguy ASCEP 41’ 59’’ 99

3. Lauriane Bisch ADP 42’ 15’’ 62

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Mai 2022 à 13:50 | Lu 148 fois