Benjamin Tetauvira, une passion au service de la jeunesse

Tahiti, le 7 avril 2025 - Depuis le début de la semaine, l’équipe de France U16 de volley-ball est en stage de préparation pour les championnats d’Europe, qui se dérouleront du 23 juillet au 3 août. Durant cette semaine de stage au Creps de Montpellier, quatre entraîneurs vont tenter de guider ces jeunes vers les podiums. Parmi eux, le Polynésien Benjamin Tetauvira. Ancien joueur professionnel et désormais entraîneur au Fenua, il va tenter d’insuffler à cette génération toute sa passion et son expérience du haut niveau. Portrait.



Quand on rencontre Benjamin Tetauvira, on remarque tout de suite sa gentillesse et une aura qui force le respect. Et quand il commence à raconter son parcours, on sent une véritable volonté de transmission : “Quand j’ai mis fin à ma carrière de joueur, j’ai voulu entraîner pour partager ma passion ici, à Tahiti. J’avais envie que mon sport se développe et évolue, surtout au niveau de l’état d’esprit. Montrer à tous nos talents que le rêve d’accéder au haut niveau n’est pas réservé aux autres.”



Un rêve qu’il a su saisir à l’âge de 16 ans, lorsque le passeur de l’équipe de France de l’époque, en stage au Fenua, repère les qualités de Benjamin : “Il est venu me voir lors d’un entraînement et m’a dit qu’il fallait que je parte en métropole, qu’avec mes qualités et du travail, je pourrais jouer dans un club professionnel. J’ai dû attendre un an, puis il est revenu me chercher.” Déterminé, le jeune Benjamin, malgré son âge, quitte tout ce qui lui est cher et part vivre du côté de Toulon. Une étape difficile, comme le vivent souvent nos jeunes qui tentent l’aventure en métropole, mais très bien gérée par le club qui l’accueillait : “Ils ont été supers, au club. Ils m’ont très bien accueilli, m’ont logé près de la mer pour que je me sente un peu comme chez moi. Malgré la difficulté de l’éloignement, j’ai réussi à m’adapter vite. Et puis je n’ai pas eu trop le choix : le rythme des entraînements et des matchs était intense. Comme je voulais absolument y arriver, je me suis accroché.”



Une longue carrière de joueur



Une volonté de fer qui lui a permis de mener une très belle carrière de joueur, étant même professionnel au club de Tourcoing-Lille métropole Volley-Ball. Avec une petite coupure due à la naissance de son enfant, Benjamin reste pratiquement dix ans en métropole, bataillant sur tous les terrains de l’Hexagone. Déjà piqué par l’envie d’entraîner, il profite de ces années pour passer des diplômes qui lui permettent de très vite intégrer la filière dès son retour à Tahiti : “C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Dès mon retour, j’ai commencé à entraîner sur Tahiti et, au fil des années, j’ai même pu aller sur d’autres îles que Tahiti pour m’occuper du développement.”



Et c’est grâce à cet investissement pour le volley polynésien que le coach Benjamin est contacté par la Fédération française de volley-ball : “J’avais gardé quelques contacts avec des personnes du volley en métropole. On s’appelait régulièrement et ils trouvaient très intéressant le travail que l’on faisait ici. Il y a quinze jours, j’ai reçu la convocation pour encadrer le stage de préparation de l’équipe de France en vue des qualifications pour le championnat d’Europe U16 qui aura lieu cet été. J’étais très heureux et très fier de pouvoir vivre cette aventure, mais surtout de représenter la Polynésie avec cette équipe de France.” Un stage qui va durer quinze jours, durant lesquels il faudra développer les compétences de ces jeunes pour le haut niveau et surtout sélectionner le groupe qui tentera de se qualifier du 23 au 26 avril à Avignon, en France : “On a un groupe de 17 joueurs et il faudra en garder 12. Pendant ce stage, on va travailler avec eux pour leur apporter toutes les notions techniques, stratégiques et mentales nécessaires pour se qualifier et aller le plus loin possible dans ce championnat d’Europe. Il y aura beaucoup de répétitions, mais c’est ça, le haut niveau.”



Détecter les forts potentiels polynésiens



Une expérience qui va aussi permettre à Benjamin d’apprendre à entraîner les meilleurs joueurs d’une génération. Une opportunité pour lui de continuer à transmettre lors de son retour au pays : “Tout ce que je vais apprendre, je vais le redonner ici. Car c’est un de mes objectifs d’aider le volley polynésien à se développer, à tisser des liens avec la métropole pour pouvoir être performant dans l’avenir et permettre à nos jeunes, qui sont remplis de qualités, d’avoir l’opportunité – comme je l’ai eue – d’aller jouer en métropole et de devenir professionnels. J’ai envie de les aider.”



Une passion et une envie d’emmener le volley polynésien vers les sommets qui animent Benjamin Tetauvira depuis toujours. Et pourquoi ne pas commencer par faire briller une équipe de France ? Un challenge qui en appellera d’autres, avec, dans son sillage – on l’espère – des jeunes joueurs du Fenua. Le plus bel exemple étant Haukea Mare : le jeune Tahitien est devenu champion d’Europe avec l’équipe de France des moins de 20 ans en septembre dernier. Nous compterons sur Benjamin pour les détecter… et les accompagner de la meilleure des manières.