Bellais conserve ses ceintures

TAHITI, le 22 novembre 2019 - Le Tahitien Cédric Bellais a battu le Mexicain Rocky Montoya Jr ce vendredi soir à Fautaua. Le Mexicain est allé au tapis à la quatrième reprise. Bellais conserve donc ses trois ceintures RBO, UBO et GBF.



Cédric Bellais a battu Rocky Montoya ce vendredi soir à Fautaua. Le Tahitien s’est imposé dès le quatrième round après avoir envoyé au tapis le Mexicain. Malgré une apparence pas spécialement athlétique, le Mexicain n’a pas démérité, touchant même le Tahitien dans la deuxième reprise qui a semblé « KO debout pendant un moment », selon Sebastien Pitois, le fondateur de la Royal Boxing Organisation qui a organisé le combat.



Mais le Tahitien a bien géré le combat dans son ensemble et de toute évidence sa préparation américaine a porté ses fruits. Il conserve ainsi ses trois ceintures mondiales RBO (royal boxing organization), UBO (universal boxing association) et GBF (global boxing fédération).



Dans le deuxième combat professionnel de la soirée, Hokini Cummings et Mohamed Geddi ont fait le show. Le Tahitien Hokini Cummings s’est imposé aux points à l’issue des quatre rounds.