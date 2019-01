Béatrice Dalle et JoeyStarr réunis au théâtre en novembre

Paris, France | AFP | mercredi 02/01/2019 - Béatrice Dalle et son ancien compagnon le chanteur JoeyStarr se retrouveront sur scène en novembre à Paris dans l'adaptation théâtrale du film "Elephant Man", a annoncé mercredi l'actrice sur Instagram.



"On peut vous l’annoncer : nous serons tous les deux sur la scène des Folies Bergère pour interpréter +Elephant Man+ sous la direction de David Bobée à partir de novembre 2019, et nous sommes si heureux", a posté Béatrice Dalle sur son compte certifié.



Les mémoires du médecin britannique Frederick Treves qui s'est occupé du célèbre cas de Joseph Merrick présentant des difformités lui valant le surnom de "Elephant Man", ont été portées à l'écran en 1980 par David Lynch, avec John Hurt et Anthony Hopkins.



Auparavant, le dramaturge américain Bernard Pomerance avait écrit une pièce sur cette histoire qui a été jouée à Broadway. David Bowie a fait partie des différentes distributions.



Béatrice Dalle a déjà été dirigée par le metteur en scène David Bobée en 2014 dans "Lucrèce Borgia".



Directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen, David Bobée, engagé contre les discriminations, est membre du collectif "Décoloniser les Arts" et du Collège de la diversité au sein du ministère de la culture.



Depuis plusieurs mois, JoeyStarr décline sur scène une sélection de grands discours prononcés à l'Assemblée, dont la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791, le plaidoyer contre la peine de mort de Victor Hugo en 1848, ou encore le discours à la jeunesse de Jean Jaurès en 1903.