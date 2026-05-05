

Beach tennis – Un niveau de jeu au top

Tahiti, le 18 mai 2026 - La 8e étape du Beach Tennis Tahiti Tour, qui s’est déroulée samedi à Aorai Tini Hau, a été d’un niveau relevé dans tous les tableaux. La paire Clavery/Duchier s’est imposée en double messieurs, le duo Clavery/Langlois l’a emporté en double dames et le couple Clavery a dominé le double mixte. La 4e édition du tournoi international de beach tennis, programmée en octobre, devrait en revanche baisser de niveau par rapport à la précédente édition compte tenu d’un classement qui va baisser en grade.



Le parc Aorai Tini Hau a été particulièrement sollicité ce week-end en événements sportifs, car outre le Trophée de l’Amiral qui s’y est tenu samedi et dimanche avec du va’a, de la course à pied et du cyclisme, l’association Beach Tennis Tahiti organisait samedi la 8e étape de son Tahiti Beach Tour. Une quarantaine d’engagés ont animé les trois tableaux de doubles au programme, tane, vahine et mixte. Malgré une forte chaleur, les matchs se sont enchaînés tout au long de la journée avec beaucoup d’engagement de la part des acteurs. La composition des finales ne recelait pas de surprises, les mieux classés du Tour y étant au rendez-vous.



En double tane, la paire n°1 composée de Yankell Clavery et Jérémy Duchier, vainqueurs de Pierre Leduc et Louis Boyer en demi-finale, a confirmé son statut en finale en battant (9-4) Corentin Boucher et Heiva Yvonet qui avaient écarté le duo Sébastien Defert/Samuel Endress, ce dernier ne pouvant continuer le tournoi pour cause de participation à un tournoi de padel alors que le score était d’un set partout en demi-finale. Les joueuses les mieux classées du Tour dans le tableau vahine parmi celles qui étaient présentes samedi se sont logiquement imposées. Laetitia Yankell et Lena Langlois ont en effet battu Vaea Dellapina et Aline Chapalain sur le score de 6-4, 7-5 en finale. Doublé du couple Clavery samedi, Yankell et Laetitia prenant le meilleur (7-5, 6-3) sur Pierre Leduc et Lena Langlois en finale double mixte.

Les Championnats de Polynésie en approche



L’association Beach Tennis Tahiti organise le Beach Tennis Diving Challengetest & Super Tie Shuffle Contest samedi prochain à la pointe Vénus à Mahina, une opération promotionnelle pour le développement de la discipline. Un tournoi loisir est programmé et ouvert à tous et des démonstrations sont prévues pour initier ceux qui ne connaissent pas le beach tennis. Mais le prochain temps fort aura lieu les 6 et 7 juin au parc Paofai à l’occasion de la 9e édition des Championnats de Polynésie de beach tennis. Onze tableaux seront lancés entre simples et doubles et proposés aux différentes catégories d’âge, des jeunes aux vétérans. La compétition est ouverte à tous les licenciés de la Fédération tahitienne de tennis, ce qui va permettre aux joueurs de beach tennis mais aussi aux spécialistes de tennis et de padel de participer. Le but est de densifier l’événement en nombre de participants. Les Championnats de Polynésie peuvent aussi être une porte d’entrée future pour les Championnats de France pour l’élite locale.

Le tournoi international devrait baisser en gamme



Programmée du 21 au 25 octobre, la 4e édition du tournoi international de beach tennis de Tahiti va sans doute être rétrogradée dans la hiérarchie des tournois de la Fédération internationale de tennis. Classé BT 50 lors des deux premières éditions, le tournoi tahitien était monté en grade en 2025 en étant classé BT 100. Il va sans doute repasser en BT 50 et Yankell Clavery, le président de l’association Beach Tennis Tahiti, s’en explique : “On a un gros partenaire qui ne nous suit pas cette année et ça impacte lourdement notre budget. Nous continuons à chercher des partenaires pour tenter de préserver le grade BT 100, mais on a préféré pour l’instant inscrire notre tournoi en BT 50 pour ne pas prendre de risques financiers pour l’association. Mais on pourra encore monter en BT 100 jusqu’à quelques semaines avant le tournoi si on parvient à réunir un budget conséquent. Et si on reste en BT 50, on n’aura pas moins de joueurs étrangers qu’en BT 100, mais le niveau du tournoi ne sera pas le même compte tenu de la baisse du prize money qui intéressera moins les joueurs de bon niveau international. Mais des joueurs de second niveau seront présents pour tenter de grappiller des points au classement international, d’autant qu’il n’y aura pas de ténors. Donc l’étiquette internationale sera toujours justifiée, mais avec un niveau de jeu moins élevé qu’en 2025.”



Belle vitrine pour la promotion du beach tennis local, le tournoi international n’en restera pas moins un temps fort du sport tahitien en octobre prochain, même s’il n’a pas l’aura de l’édition précédente.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 18 Mai 2026 à 17:00 | Lu 206 fois



