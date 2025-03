Beach tennis - Les beacheurs assurent le spectacle à Papara

Tahiti, le 11 mars 2025 - L’association beach tennis Tahiti a organisé samedi la cinquième étape du Beach Tennis Tahiti Tour sur la plage de Taharu’u à Papara. Le niveau du tournoi a été relevé avec plusieurs rencontres à suspense et spectaculaires. Le beach tennis tahitien améliore constamment son niveau globalement.



Le Beach Stadium de la plage de Taharu’u à Papara a vibré au rythme du beach tennis samedi à l’occasion du cinquième rendez-vous de la saison du Beach Tennis Tahiti Tour. La participation fut moins étoffée qu’envisagée par les organisateurs en raison d’une forte concurrence sportive sur différents spots de Tahiti, mais le spectacle fut bien au rendez-vous d’autant que les ténors étaient bien présents et très motivés.



Il est vrai que le tournoi était richement doté grâce à l’implication des commerçants de Papara qui ont soutenu l’événement et fait en sorte de motiver les acteurs. Et ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts portés par une ambiance bouillonnante autour du terrain. Et samedi, journée internationale des droits des femmes, les beacheuses ont aussi largement contribué à rendre la compétition spectaculaire. Tai Taerea s’est particulièrement distinguée dans le tableau féminin du simple en s’imposant en finale contre Léna Langlois. Elle a, en outre signé un doublé en duo avec Laetitia Clavery, les deux partenaires remportant la finale du tableau de doubles au terme d’une rencontre intense contre Soupline Vivi et Béatrice Cousinet. La décision s’est faite avec un super tie-break à suspense qui a pris fin aux dernières lueurs du jour.

Jérémy Duchier domine en simple



Les effectifs de la discipline s’étoffent chez les jeunes et le niveau monte en conséquence comme on a pu le constater samedi et notamment dans la finale du tableau de simples qui a été haletante. Ylouan Clavery s’y est imposé face à Esteban Costa, les deux joueurs n’ayant rien lâché et démontré un potentiel très prometteur. Esteban Costa a pris sa revanche dans le tableau de doubles en compagnie de son frère, tous deux ayant montré beaucoup de complémentarité pour battre les frères Clavery. Encore un Clavery en finale du tableau simples messieurs, Yankell, le président de l’association de beach tennis Tahiti y étant opposé à Jérémy Duchier son habituel partenaire de double. Ils sont complices en double mais pas de cadeau en simple, Jérémy Duchier finissant par prendre le meilleur sur Yankell Clavery. Classés numéro 1 en double localement, Jérémy et Yankell ont logiquement dominé le tableau de doubles en battant Lucas Segati et Nico Bauvit en finale. La journée s'est achevée par le traditionnel pot de clôture et une remise des prix richement dotée.



La prochaine étape du Beach Tennis Tahiti Tour, soit la sixième, aura lieu le samedi 26 avril à Paofai. La pression va commencer à monter en vue des Championnats de Polynésie 2025 programmés les 14 et 15 juin et auxquels devraient participer des Néo-Calédoniens.



Patrice Bastian

