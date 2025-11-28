

Beach tennis – Journée pleine à Paofai et Fautaua

Tahiti, le 15 décembre 2025 - L’Association Beach Tennis Tahiti a organisé samedi la 4e étape du Fenua Tour au Beach Stadium de Paofai. 64 inscrits ont animé les tableaux de doubles tout au long de la journée avant de se retrouver pour un repas de fin de saison le soir au complexe tennistique de Fautaua.



Le dernier tournoi de beach tennis de l’année 2025 s’est tenu samedi à Paofai sous une forte chaleur et avec 64 engagés tous tableaux confondus. La 4e étape du Fenua Tour, également baptisée Tournoi de Noël, s’est déroulée comme de coutume au beach tennis dans une ambiance festive mais aussi avec un esprit de compétition exacerbé, ce qui a engendré des rencontres souvent très disputées et plus encore en phase finale. Ce devait être aussi le cas au Brésil où se déroulaient au même moment les Championnats du monde de la discipline dont certains joueurs pourraient venir à terme étoffer les tableaux du tournoi international de Tahiti, c’est évidemment le souhait des organisateurs.



Le double mixte, dont les participants étaient vêtus de tricots aux couleurs de Noël, a ouvert le programme en matinée à Paofai avec 11 paires en compétition, la plupart étant composées par des couples et notamment les quatre paires demi-finalistes. C’est le duo Lena Langlois/Pierre Leduc qui s’est imposé en finale face à la paire Maeva Ah Sin/Heiva Yvonet. Les Clavery, Laetitia et Yankell, ont pris la 3e place face aux Boyer, Natacha et Louis.

Succès du duo Boyer/Boucher en double tāne



Place ensuite aux doubles vahine et tāne sous un soleil qui cognait fort aux environs de 13 heures. Lena Langlois a décroché un 2e succès, associée à Natacha Dupuis, en battant (6-1, 6-4) Laetitia Clavery et Élisabeth Vivi en finale. Ying Le Caill et Jessica Duchier ont décroché la 3e place face au jeune duo Clavery, Yale et Ylouan. Le double tāne s’annonçait très ouvert, d’autant que l’habituelle paire n°1 locale composée de Yankell Clavery et Jérémy Duchier n’était pas en lice, Yankell faisant équipe avec Mathias Coenye. Tous deux se sont montrés complémentaires mais ils se sont inclinés (7-5, 6-1) en finale contre la paire également très solide composée de Louis Boyer et Corentin Boucher. Sylvain Didier et Heiva Yvonet ont dominé Nicolas Bauvit et René O’Connor pour les 3e et 4e places.



L’événement s’est poursuivi en soirée au complexe tennistique de Fautaua autour d’un super barbecue et dans une ambiance joyeuse en prémices des fêtes de fin d’année. Reprise le 31 janvier à Aorai Tini Hau pour la 5e étape du Fenua Tour.



Résultats

*Doubles mixtes

- Vainqueurs : Lena Langlois/Pierre Leduc

- Finalistes : Maeva Ah Sin/Heiva Yvonet

*Doubles dames

- Vainqueurs : Lena Langlois/Natacha Dupuis

- Finalistes : Laetitia Clavery/Élisabeth Vivi

*Doubles messieurs

- Vainqueurs : Louis Boyer/Corentin Boucher

- Finalistes : Yankell Clavery/Mathias Coenye

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Décembre 2025 à 15:25




