Beach soccer – Un championnat à deux vitesses

Tahiti, le 27 juillet 2025 - La phase régulière du Tahiti Beach Soccer Tour 2025, qui réunit neuf équipes, est clairement scindée en deux niveaux. Les cinq premiers du classement sont des candidats au titre, les quatre autres peuvent viser au mieux les quarts de finale.



La hiérarchie du Tahiti Beach Soccer Tour s’est bien affirmée après cinq des neuf journées de la phase de classement. Tiki Tama, le favori pour le titre, reste la seule équipe invaincue mais cela ne préjuge pas forcément d’un sacre pour l’équipe des Heirauarii Salem, Roonui Tinirauarii et autres car Lai Woa, Green Warriors, Tenaho et Tereone, qui suivent au classement, ont le potentiel pour aller au bout. Si toutes ces formations sont assurées de disputer la phase finale qui aura lieu le samedi 16 août avec quarts, demies et finale à suivre dans la même journée et qui réunira huit des neuf équipes de la phase régulière, tout sera possible ce jour-là au fil des tours sur un match sec.



Michel Souché, le président de Green Warriors, confirme que le championnat est indécis : “Comme par le passé, le niveau du championnat est relevé chez les meilleurs et il y a trois ou quatre équipes qui sont d’un niveau plus faible, mais qui sont quand même consistantes dans les matchs. Pour le titre, le championnat est très ouvert, même si Tiki Tama s’impose comme le favori et notre objectif, avec Green Warriors, c’est de rentrer dans le dernier carré puis d’arriver en finale. On a perdu des points au début du championnat mais on revient bien et on s’est replacé au classement. On est plutôt dans une position d’outsider pour le titre, mais c’est jouable si on a de la réussite.”

Des rencontres serrées entre les meilleurs



L’analyse des cinq premières journées de la phase régulière témoigne d’ailleurs d’un certain équilibre des forces en présence chez les ténors, à l’exemple du match gagné 9-7 par Tiki Tama face à Green Warriors lors de la 2e journée. Et d’autres rencontres entre les équipes qui jouent les premiers rôles ont aussi connu des scores serrés, ce qui laisse bien augurer d’une phase finale à suspense. Ceci étant, Tiki Tama s’est assez nettement imposé (10-6) samedi contre Tenaho. Green Warriors a pour sa part souffert contre Aito Puns en ne faisant la différence que dans le dernier tiers-temps et un ultime but de Raimana Li Fung Kuee pour gagner 8-5.



Dans les deux autres rencontres du jour, Lai Woa a aussi été accroché (5-3) par Team Mammouth et Team Sentinel, vainqueur (5-0) de Fautaua Val, a fait un pas vers les quarts de finale. Fautaua Val aura bien du mal à éviter la 9e et dernière place qui élimine de la course aux quarts de finale car l’équipe Team Mammouth, qui compte aussi 0 point à ce jour au classement, semble quand même supérieure à Fautaua Val.



Prochaine journée (la 6e) aura lieu jeudi et vendredi prochains avec notamment un intéressant Lai Woa-Tenaho jeudi soir, la 7e journée étant programmée dans la foulée le samedi avec en exergue l’affiche Tiki Tama-Tereone.



Patrice Bastian

Classement

Équipe Pts MJ

1 Tiki Tama 15 5

2 Lai Woa 12 5

3 Green Warriors 9 5

4 Tereone 8 4

5 Tenaho 6 4

6 Aito Puns 3 4

7 Team Sentinel 3 5

8 Team Mammouth 0 4

9 Fautaua Val 0 4

