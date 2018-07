Beach soccer - OPT Beach Soccer Tour 2018 : Un championnat serré

L'OPT Beach Soccer Tour se déroule ce mois-ci à Pirae. Presque chaque équipe a fait cinq matchs sur neuf. Le championnat est serré, les quatre équipes de tête ont perdu chacune une rencontre. Tefana a pu battre Tiki Tama et le match Green Warriors vs Air Tahiti s'est soldé par une victoire aux tirs aux but d'Air Tahiti.



Le championnat élite de beach soccer comporte cette année dix équipes. Chacune des équipes doit rencontrer les neuf autres équipes. A mi-parcours, les quatre équipes de tête ont perdu chacune une fois. Tefana, les Green Warriors et les Tiki Tama totalisent quatre victoires et donc 12 points chacune (4x3). Tefana s’est emparé de la première place du classement grâce à son meilleur goal average, devant les Green Warriors et les Tiki Tama.



L’équipe Air Tahiti-Teva Import est quatrième avec 10 points. Sa victoire aux tirs au buts contre les Green Warriors ne lui a rapporté qu’un point, une règle spécifique au beach soccer. A noter la belle victoire de Tefana contre les Tiki Tama (5-4) qui étaient jusqu’alors invaincus. Les Greens Warriors ont fait également un parcours remarquable grâce à leur joueurs issus de Dragon ou de Vénus, dont le Tiki Toa Marama Amau.



Pour rappel, les quatre premiers participeront aux phases finales, prévues le samedi 4 août.



Un match à rebondissements



Le match opposant les Green Warriors à l’équipe Air Tahiti-Teva Import menée par Jonathan Torohia, s’est déroulé samedi soir sur le terrain du centre technique de la fédération tahitienne de football. C’est Air Tahiti qui ouvre le score grâce à une belle frappe de Smith Tino avant que les Green Warriors n’égalisent avant la fin du premier tiers-temps.



Dans le deuxième tiers-temps, les Green Warriors vont prendre le dessus grâce à Rainui Tze-Yu, un des meilleurs joueurs de l’AS Dragon, associé à plusieurs excellents joueurs de l’as Vénus. Ils prennent l’avantage 2-1 puis font le break 3-1. Mais Air Tahiti fait preuve de caractère et marque trois buts d’affilée, pour mener 4-3 à la fin du deuxième tiers.



Dans le dernier tiers, la défense d’Air Tahiti tient bon mais à la dernière seconde les Green Warriors égalisent sur coup de pied arrêté, Jonathan Torohia se faisant surprendre par un rebond. Sur le deuxième penalty, Jonathan Torohia, meilleur gardien de la Coupe du monde de beach soccer 2015, réalise un magnifique arrêt qui donne la victoire à l’équipe Air Tahiti. SB / FTF



Rédigé par SB / FTF le Mardi 10 Juillet 2018 à 12:55 | Lu 92 fois

