Beach soccer - OPT Beach Soccer Tour 2018 : Tefana, Tiki Tama, Air Tahiti et Mataiea en demi

Parole à Jonathan Torohia, coach d’Air Tahiti :



Le bilan de ces neuf matchs de championnat ?



« On a vu que notre équipe Air Tahiti-Teva Import progresse match après match mais on voit aussi que les autres équipes progressent aussi. On voit ainsi que le niveau du beach soccer local a beaucoup évolué. C’est bien pour nous, c’est bien pour le beach soccer local. Cela fait une bonne préparation pour les prochaines échéances. »



Les équipes ont perdu les unes contre les autres ?



« Deux ou trois sortent du lot mais on sait qu’au beach soccer ce n’est jamais joué d’avance donc on a vu pendant le championnat qu’effectivement on a battu Tefana qui a gagné contre les Tiki Tama qui nous ont battus etc…C’est ce qui a fait que la qualification pour le carré final s’est jouée jusqu’au dernier match. »



Un mot sur votre dernier match contre Papeete ?



« Nos adversaires directs, les Green Warriors et Mataiea, avaient gagné leurs derniers matchs donc il fallait absolument qu’on prenne les trois points pour être qualifiés. On sait que Papeete est une très belle équipe avec un très bon gardien, Tehei Roe. En un ou deux ans, il a très bien évolué, c’est bien pour notre relève. Papeete est l’équipe qui nous avait battu au Festival des îles, qui nous avait privé de demi-finale, donc on avait à cœur de prendre notre revanche tout en continuant à montrer du beau jeu. »



Satisfait de cette qualification pour les demi-finales ?



« C’était notre objectif. Après les premiers matchs que l’on a joués, on a vu qu’on avait le potentiel pour être dans les quatre premiers. Je pense qu’on est un peu la surprise de ce dernier carré. On a essayé de faire du beau beach soccer pour faire découvrir la discipline à nos jeunes. Aujourd’hui, on est très satisfaits de pouvoir affronter les grandes équipes lors des phases finales. » Propos recueillis par SB