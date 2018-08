Beach soccer - OPT Beach Soccer Tour 2018 : Mataiea, Tiki Tama et Air Tahiti sur le podium

Parole à Teva Zaveroni :



Un finish incroyable ?



« Un match de beach soccer, cela se joue jusqu’à la dernière seconde. Cela peut aller très vite, d’un côté comme de l’autre. Avec les garçons, on y a cru, on y est allés jusqu’au bout même si je pense que Tiki Tama a dominé cette finale sur l’ensemble du match. Peut-être qu’ils ont eu un petit coup de fatigue, de relâchement. J’avais dit aux garçons de tout donner, sentant que Tiki Tama baissait le rythme. Il fallait alors que l’on augmente le notre et c’est ce que l’on a fait. Je suis très content et très fier de mes garçons. Félicitations à Tiki Tama qui est une grosse équipe qui méritait également de remporter le championnat, comme toutes les équipes élite. »



Quelques mots sur le championnat ?



« On revient de très loin, on a dû se battre jusqu’au dernier match pour être dans le carré final, on apprécie donc doublement cette victoire. On a pas été toujours au complet mais pas d’excuse, une finale cela se gagne et ça se joue au mental. Aujourd’hui, les garçons ont montré qu’ils voulaient gagner cette finale pour ramener ce trophée à Mataiea. »



Les Tiki Toa ont monté des équipes chacun de leur côté ?



« Voilà, sauf que Jonathan était notre gardien à Mataiea ! (rires) Pas de souci, mais c’est sûr qu’on manque cruellement d’un gardien. Jo a fait sa vie avec Air Tahiti, je suis content pour lui et nous on a dû rebondir. C’est vrai que cela fait monter le niveau des équipes, avec également la participation des joueurs de Ligue 1 comme Tefana, Central chez Lai Woa, Vénus ou Dragon chez les Green Warriors…Ce sont des équipes qui ont relevé le niveau général. Gagner sa place dans le carré final a été difficile, nous ont l’a eue à un point près au détriment des Green Warriors qui l’auraient méritée aussi. »



C’est de bon augure pour la suite ?



« Tout à fait ! Le niveau de notre championnat élite est plus difficile que le championnat suisse ! Bon, c’est vrai qu’il ne dure que deux mois alors qu’en Suisse, c’est cinq mois. Ce serait bien de le rallonger un peu en ayant une trêve en juillet et une en décembre. C’est à travailler avec la fédération et toute la famille du football. On est pas là pour se tirer dans les pattes. Foot à 11, futsal et beach soccer, c’est une grande famille. » Propos recueillis par SB / FTF