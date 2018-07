Beach soccer - OPT Beach Soccer Tour 2018 : Les Tiki Tama sont en tête

Un mot sur les Tiki Toa ?



« Certains joueurs seront en Europe jusqu’au 20 août pour peaufiner notre préparation pour les éliminatoires en septembre. Les jeunes se sont vite adaptés au sable là-bas et ils gagnent tous leurs matchs en Suisse, en Espagne, en Italie, en métropole…Ils « mangent » du beach soccer matin, midi et soir, alors ils progressent vite. »



Ce championnat est indispensable pour la relève ?



« Ces jeunes, qui sont en Europe, ont été repérés l’année dernière lors de l’Opt Beach Soccer Tour et le Festival des îles. On peut donc les essayer désormais dans un nouvel environnement, une nouvelle atmosphère. Tout le monde est étonné et ils se demandent d’où ils sortent. On en a beaucoup à Tahiti, de ce type de joueurs rapides, petits. On s’inquiétait un peu mais je ne me fais désormais plus de soucis pour la continuité des Tiki Toa. »



Des nouvelles du tournoi qualificatif pour la Coupe du monde ?



« J’ai eu réunion avant hier, les autres équipes n’ont pas confirmé leur participation. Les pays ont jusqu’à mi-juillet pour déposer leur candidature, donc on attend. » Propos recueillis par SB / FTF