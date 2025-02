Beach soccer Les Tiki Toa poursuivent leur préparation aux Bahamas

Tahiti, le 12 février 2025 - La sélection tahitienne de beach soccer s’envolera vendredi en direction des Bahamas où elle doit séjourner une semaine pour s’y entraîner et disputer des matchs amicaux. L’objectif : monter en intensité la préparation en vue de la Coupe du monde de beach soccer 2025 qui aura lieu début mai aux Seychelles.



La 13è édition de la Coupe du Monde Fifa de beach soccer va se dérouler à Mahe sur l’île principale des Seychelles du 1er au 11 mai. Tahiti est qualifié après avoir remporté le tournoi qualificatif océanien aux Salomon au mois d’octobre. À cette occasion, les Tahitiens, disputeront leur huitième mondial d’affilée. Terminée l’époque où Tahiti était considéré comme le petit poucet de la compétition comme ce fut le cas en 2011 en Italie. Les Tiki Toa sont désormais considérés comme des candidats potentiels au titre mais pour mériter ce statut, ils ont dû enchaîner les exploits avec notamment deux places de finalistes en 2015 et 2017. Ils ont surtout dû dépenser beaucoup de sueur tant en compétitions qu’en phases de préparation pour se maintenir au sommet.



Assi est-ce bien sans compter ses efforts que l’actuelle sélection a démarré sa préparation au mois de décembre pour le Mondial 2025. Une préparation qui va aller en s’intensifiant jusqu’à l’échéance du mois de mai. Et ce n’est pas toujours simple à gérer en termes de disponibilité pour des footballeurs au statut amateur comme le confirme l’entraîneur Teva Zaveroni : “On aurait souhaité avoir une préparation encore plus pointue avec plus de matches internationaux ; mais ce n’est pas évident à mettre en place à cause de notre éloignement géographique et puis il y a le problème des congés pour les joueurs qui travaillent. Avec l’enchaînement des demi-finales des éliminatoires de la Coupe du monde de football au mois de mars, la 0’League pour Pirae début avril et le Coupe du monde de beach soccer en mai, des joueurs sont concernés par deux ou trois de ces échéances. A priori, tous seront disponibles pour les rendez-vous internationaux, mais ce sera au détriment des congés familiaux. Après, les joueurs ne le regrettent pas car ils vivent leur passion avec des objectifs très motivants pour représenter Tahiti’.”

Les Bahamas rappellent de bons souvenirs



Des membres de l’actuelle sélection de beach soccer, tels Raimana Li Fung Kuee ou Tearii Labaste, connaissent déjà les Bahamas pour y avoir participé à la Coupe du monde 2017 où Tahiti avait réalisé un parcours quasi-parfait en ne s’inclinant qu’en finale contre le Brésil. Mais il n’y aura pas de place pour la nostalgie, la semaine prochaine. L’enjeu y est en effet de beaucoup travailler pour affûter sa préparation. Les Tahitiens auront un programme dense avec de longues séances d’entraînement quotidiennes et quatre matchs amicaux contre la sélection des Bahamas. Et l’équipe n’aura rien d’un faire-valoir comme le souligne Teva Zaveroni : “Les Bahamas sont en pleine phase de préparation pour les éliminatoires de la coupe du monde au titre de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) et ils accueilleront ces éliminatoires sous la direction de leur nouvel entraîneur américain. Je pense donc que la sélection bahamienne dispose d’un bon niveau et elle devrait être très motivée lors des quatre matchs amicaux que nous disputerons ce qui est une bonne chose pour que l’on situe encore un peu mieux notre niveau actuel.”



Le groupe qui sera présent aux Bahamas sera sensiblement le même que celui qui partira au Mondial puisque seuls manqueront à l’appel Jonathan Torohia retenu par ses obligations professionnelles et Heimaunu Taiarui qui réside toujours en Suisse et qui rejoindra les Tiki Toa, à Tahiti, un mois avant le départ pour les Seychelles.

“On va monter en intensité”



Teva Zaveroni aurait souhaité plus de matchs internationaux avant le Mondial comme en vivent les grandes nations de beach soccer mais le contenu du programme de préparation des Tiki Toa semble tout de même déjà bien dense. Après les Bahamas, la sélection tahitienne va être regroupée en camp d’entraînement au Fenua au mois de mars puis accueillera l’équipe de Suisse en avril pour trois matchs amicaux. Enfin, un stage est programmé dans la deuxième quinzaine d’avril, en Arabie Saoudite, avant de rejoindre Mahe. Teva Zaveroni convient d’ailleurs que ses joueurs vont bénéficier de conditions qui doivent les amener au top pour aborder le Mondial : “Je dispose d’un groupe qui mélange des joueurs expérimentés et des jeunes qui ont bien tenu leur rôle lors du tournoi qualificatif aux Salomon et qui vont pouvoir emmagasiner encore un peu plus d’expérience aux Bahamas et par la suite. Ce qu’il faut, c’est que tout le monde reste concentré et motivé car il n’est pas évident de suivre plusieurs mois de préparation pour un unique objectif. Mais tout se passe bien pour l’instant, les garçons sont très investis. On a entamé notre préparation au mois de décembre et on va monter en intensité au fil des semaines pour être au top à partir de l’ouverture de la Coupe du monde, le 1er mai.”



L’aspect financier de cette préparation est plutôt conséquent et les Tiki Toa peuvent compter sur la forte implication en la matière de la Fédération tahitienne de football. Les Fédérations océanienne (OFC) et internationale (Fifa) contribuent également à ce soutien financier.



Nul doute que les Tiki Toa seront représentatifs aux Seychelles et qu’ils devraient encore confirmer leur place parmi les grands du beach soccer mondial.



Patrice Bastian



La sélection de Tahiti



*Gardiens

-Teave Teamotuaitau

-Franck Revel

*Défenseurs

-Tamatoa Tetauira

-Herehaunui Ferrand

*Milieu

-Raimana Li Fung Kuee

-Patrick Tepa

-Matatia Paama

-Gervais Chan Kat

*Attaquants

-Heirauarii Salem

-Tearii Labaste

-Rainui Tze-Yu

-Roonui Tinirauarii

-Flavien Otcenasek

*Encadrement

-Teva Zaveroni : sélectionneur/entraîneur

-Maheanuu Pihatarioe : responsable de délégation

-Jean-Heiarii Mallegol : masseur

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 12 Février 2025 à 20:32 | Lu 157 fois