Beach soccer – Le Championnat de Tahiti relancé

Tahiti, le 20 juillet 2025 - Le Tahiti Beach Soccer Tour 2025 apparenté au Championnat de Tahiti de beach soccer a été lancé le samedi 12 juillet après quelques années sans avoir été organisé. Neuf clubs se disputeront le titre jusqu’au 16 août date de la finale et des matches de classement.



La saison de football à 11 étant terminée, le beach soccer a pris le relais pour entretenir l’actualité du ballon rond à l’intersaison et surtout redonner vie à un sport qui se voit uniquement entretenu, depuis quelques années, par les rendez-vous internationaux des Tiki Toa. Naea Bennett le directeur sportif opérationnel en charge des compétitions au sein de la FTF et responsable à ce titre de l’organisation du championnat de beach soccer – discipline qu’il connait bien pour en avoir été un emblématique joueur au sein des Tiki Toa – détaille l’intérêt de remettre le beach soccer au goût du jour au Fenua : “On souhaitait relancer un championnat pour motiver les joueurs qui apprécient la discipline. Le Tahiti Beach Soccer Tour peut servir de détection pour renforcer à l’avenir la sélection de Tahiti et je rappellerais que c’est comme cela que l’on avait découvert Heimanu Taiarui qui allait devenir Ballon d’or de beach soccer. La sélection tahitienne a été éliminée au premier tour de la Coupe du monde cette année, mais il faut rester humble, on ne peut pas briller à chaque édition par rapport aux grandes nations. Mais si l’on peut renforcer la sélection à l’avenir par le biais des tournois locaux, ce sera évidemment une bonne chose.”



Neuf équipes participent à la compétition, Naea Bennett en aurait souhaité un peu plus mais le délai court entre l’annonce de l’organisation du Tahiti Beach Tour et son démarrage n’a pas permis à tous les clubs intéressés de se préparer en conséquence.

Une compétition qui s’annonce indécise



Le terrain de beach soccer du centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pater accueillait samedi la troisième journée du championnat à partir de 15 heures sous un soleil resplendissant. Des conditions bien adaptées à la pratique du beach soccer. Difficile de dégager un favori après des années sans compétition, mais notons tout de même que l’équipe des Tikitama, championne de Tahiti par le passé, a bien démarré l’exercice. Avec trois victoires en trois matches, cete formation emmenée par les Tiki Toa, Gervais Chan Kat, Roonui Tinirauarii et Heirauarii Salem a déjà impressionné en marquant 34 buts en trois journées.



Déjà lors de la deuxième journée, les Tikitama avait battu au finish (9-7) Green Warrior qui possède aussi du beau monde dans ses rangs avec Raimana Li Fung Kuee et Rainui Tze-Yu, deux autres Tiki Toa, ainsi que le buteur calédonien en foot à 11, Makalu Xowi. Et d’autres clubs sont également bien armés avec des effectifs compétitifs ce qui augure d’une compétition relevée et indécise. Ce fut le cas notamment samedi en fin de journée de la rencontre entre Green Warriors et la formation de Lai Woa au sein de laquelle évoluent d’autres ténors de la discipline comme Matatia Paama, Teaonui Tehau ou Donovan Bourebare. Green Warrior s’est imposé aux tirs au but (3-2) à l’issue de la rencontre la plus relevée du jour conclue par un match nul (4-4).



La prochaine journée du tournoi est prévue jeudi à partir de 18 heures avec deux rencontres au programme dont un Tenaho-Tereone qui s’annonce passionnant et ouvert entre deux équipes qui devraient aller loin dans le tournoi.



La première phase est consacrée à la poule de classement, laquelle déterminera la composition des phases finales à partir des quarts de finale.



Classement

Equipes Pts MJ

1re Tikitama 9 3

2e Tereone 6 3

3e Tenaho 6 2

4e Lai Woa 6 3

5e Green Warrior 3 3

6e Aito Pins 3 3

7e Team Mammouh 0 2

8e Fautaua Val 0 2

9e Team Sentinel 0 3

