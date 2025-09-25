

Beach soccer - Lai Woa-Tereone en finale du championnat

Tahiti, le 10 octobre 2025 - Les demi-finales du Tahiti Beach Soccer Tour 2025 ont eu lieu mercredi soir au Centre Technique du football à Pater. Surprise lors de la première demi-finale avec l’élimination des Tiki Tama jusque-là invaincus et battus (8-7) par Lai Woa. Tereone se qualifie également pour la finale en disposant (3-1) de Green Warrior.



C’est l’équivalent du Championnat de Tahiti : le Tahiti Beach Soccer Tour 2025 connaîtra son épilogue samedi. Une finale fixée à une date bien plus tard que prévue. Les organisateurs ont en effet souhaité observer quelques semaines de deuil à la suite du tragique décès d’Eddy Kaspard dans un accident routier le 14 août.



Les jeunes (15 à 17 ans) du Centre de perfectionnement fédéral de beach soccer qui se trouve à Papara ont ouvert le programme de la soirée jeudi avec un match exhibition. Place ensuite aux demi-finales du championnat qui mettaient en scène les quatre premiers de la phase de classement. Le leader Tiki Tama, qui avait gagné tous ses matches, était opposé à Lai Woa, quatrième dans la première demi-finale. Tereone (2e) et Green Warrior (3e) constituant l’affiche de la deuxième demi-finale. Tenaho le champion en titre était écarté du dernier carré n’ayant fini cette année que cinquième de la phase de classement.



Les Tiki Tama multi-champions de Tahiti de beach soccer par le passé avaient les faveurs des pronostics face à Lai Woa qui disposait toutefois également d’un effectif talentueux et expérimenté et la rencontre fut d’ailleurs intense, équilibrée et à suspense jusque dans le final.

Teva Zaveroni exemplaire



Avearii Bennett ouvrait le score pour les Tiki Tama mais c’est bien Lai Woa qui menait 2-1 à la fin du premier tiers temps. Lai Woa qui est même allé jusqu’à mener 5-2 au terme du deuxième tiers temps avec notamment un triplé de Roonui Tehau. Mais menés 6-3 en début de troisième tiers temps, les Tiki Tama vont réaliser un énorme retournement de situation pour prendre l’avantage 7-6 grâce à l’efficacité de Roonui Tinirauarii. Lai Woa gérait parvenait toutefois à mieux la fin de match en signant deux buts par Tamatoa Tetauira et Roonui Tehau pour s’imposer 8-7.



Heimoana Bennett le coach adjoint des Tiki Tama a livré son analyse à l’issue de ce match à rebondissements : “On avait un effectif amoindri. On n’avait pas de deuxième bloc et en plus Bibiche (Heirauarii Salem) qui est le meilleur buteur du championnat s’est blessé. On a fait une grosse remontée dans le dernier tiers temps mais malgré notre expérience, on a moins bien géré la fin de match que Lai Woa en se montrant un peu trop offensif et en défendant moins bien. Et puis il faut féliciter l’adversaire qui a fait un gros match.”



La seconde demi-finale opposant Tereone et Green Warrior a offert un scénario bien différent, malgré une phase de suspense en fin de match. Car s’il y eut de l’engagement, du rythme et la volonté de marquer, les deux premiers tiers-temps se sont conclus sur le score de 0-0 ce qui est plutôt rare en beach soccer. Il est vrai aussi que Tereone n’était pas en réussite à l’image de son joueur emblématique Teva Zaveroni qui fête ses 50 ans vendredi mais qui a encore du pep et qui est un exemple pour les jeunes. Un Teva Zaveroni qui est parvenu à trouver la transversale à deux reprises, lors de ce match. Tereone manquait encore de réussite lorsque Devone Banner frappait le poteau en début de troisième tiers-temps, mais l’équipe de Papar finissait enfin par trouver l’ouverture par Teva Taiarui. Joie de courte durée pour les jaunes, Green Warrior égalisant quasi-immédiatement par Makalu Xowi. Et c’est le presque cinquantenaire mercredi soir qui redonnait l’avantage à Tereone en marquant sur coup-franc. Tehoarii Lesca assurait la victoire (3-1) de Tereone en toute fin de match.

Thierry Ariiotima prend du galon à la Fifa



À l’issue de la rencontre, Teva Zaveroni s’est félicité de l’état d’esprit de ses jeunes partenaires : “On a fait un bon travail physique ces derniers temps mais ce ne fut pas facile face à une belle équipe de Green Warrior. On a été fort mentalement car on n’avait pas eu de réussite dans la finition lors des deux premiers tiers-temps ; mais les jeunes n’ont rien lâché et ils ont su faire la différence sur la fin. À 50 ans, je rends encore service sur le terrain mais mon rôle maintenant c’est d’accompagner cette jeune équipe de la Presqu’île pour faire progresser ses joueurs. On jouera notre chance à fond en finale mais on connait les joueurs de Lai Woa, ils sont de classe nationale pour la plupart et ça ne s’annonce pas facile.”



La soirée de clôture du championnat promet en tout cas d’être passionnante, samedi. Et, pour ne rien gâcher, cela se passera dans un contexte où le beach soccer tahitien a été honoré cette semaine par la Fédération internationale (Fifa) : Thierry Ariiotima le président de la Fédération tahitienne de football et vice-président de la Fédération océanienne est en effet nommé président de la commission de beach soccer au sein de la Fifa. Une belle reconnaissance pour le beach soccer tahitien et indirectement pour ses Tiki Toa qui ont grandement contribué à installer Tahiti à un rang international.



Patrice Bastian



Résultats

Phase de classement

Équipe Pts MJ

1 Tiki Tama 24 8

2 Tereone 17 8

3 Green Warrior 15 8

4 Lai Woa 15 8

5 Tenaho 12 8

6 Aito Puns 8 8

7 Team Mammouth 1 8

8 Team Sentinel 0 8

9 Fautaua Val 0 6



Demi-finales

Lai Woa bat Tiki Tama 8-7

Tereone bat Green Warrior 3-1



Programme samedi

18 heures Match 3e/4e places

Tiki Tama vs Green Warrior

19 heures Finale

Lai Woa vs Tereone

