Beach soccer - Championnat de Tahiti : Jonathan Torohia prépare son équipe

Parole à Raimana Bulluc, président de la section Air Tahiti Foot & beach soccer :



Vous venez de reprendre l’entrainement ?



« C’est une reprise pour notre troisième année, avec une fois de plus le soutien de Jo qui nous accompagne pour tout ce qui est coaching et Jeff qui nous soutient au niveau du matériel. Certains nouveaux joueurs intègrent l’équipe cette année, on a encore quelques jours pour compléter notre effectif. »



L’équipe a évolué en deux ans ?



« C’est avant tout une bande de copains passionnés par le ballon rond, qui découvrent le beach soccer pour certains. Cette troisième année, on pourrait faire partie des outsiders, par rapport à notre dernier tournoi au Festival des îles où on a atteint le dernier carré. On espère bien finir le prochain championnat, pourquoi pas terminer sur le podium, on verra bien. »



Dur, dur sous le soleil ?



« Surtout un dimanche matin mais il n’y a que comme ça qu’on peut avancer, le travail paye. Taper le ballon dans le sable, c’est pas évident, mais cela reste avant tout un plaisir de jouer avec les copains. Bon courage à Jo pour ses prochaines échéances et merci à Jeff et Priscille Yersin nos sponsors. Vive l’équipe Air Tahiti-Teva Import et qu’on aille le plus loin possible mais tout dans le fun. » Propos recueillis par SB / FTF