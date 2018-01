Beach Touch Rugby – Tournoi local : Rendez-vous le 27 janvier à Paofai

L’Amicale des Arbitres de Rugby de Polynésie française organise la deuxième édition de son tournoi de Beach Rugby « à toucher » le samedi 27 janvier 2018. Le tournoi aura lieu sur le terrain du Parc Paofai à partir de 8 heures. Les inscriptions se font par équipe de huit joueurs, licenciés ou non. Les non licenciés devront se munir d’un certificat médical. La participation, ouverte aux hommes et aux femmes, est de 4 000 xpf par équipe.Le beach rugby se développe en métropole depuis plus d’une vingtaine d’années, notamment dans le sud ouest de la France, à Anglet, où à lieu depuis 1991 un tournoi haut en couleurs (vidéo ci-dessous).Le beach rugby est un sport collectif dérivé du rugby àXV se pratiquant sur du sable. Il oppose deux équipes de cinq joueurs. Dans la version beach rugby, les plaquages sont autorisés, dans la version beach « touch » rugby, les plaquages sont remplacés par un toucher à deux mains.Ce sport se veut plus ludique et plus facile d'accès que le rugby classique. Il possède un règlement officiel spécifique mais les règles peuvent différer d'un tournoi à l'autre pour s'adapter au niveau technique des participants, qui ne sont pas forcément des joueurs de rugby confirmés.