Beach Soccer – Heimanu Taiarui : Il revient de Suisse pour les qualifs’

Parole à Heimanu Taiarui, joueur des Tiki Toa :



Quelques mots sur ton retour ?



« J’avais demandé un mois de congé mais cela n’a pas été possible parce que si on se qualifie, il y aura la Coupe du monde en novembre et je devrais encore demander des congés. J’ai donc pu avoir deux semaines, c’est court mais on va faire avec. »



Quelles sont tes sensations à l’approche du tournoi ?



« Les premiers jours sont un peu difficiles pour moi avec le changement de température et le décalage horaire qui m’empêche de bien dormir la nuit. Mais cela fait toujours plaisir de jouer avec les copains. C’est un autre niveau. Je prends beaucoup de plaisir et j’espère être prêt pour lundi. En Suisse, j’ai joué au foot à 11 et au beach soccer. Je m’entrainais en salle avec l’équipe nationale suisse, vu que c’était l’hiver. En foot à 11, c’était en extérieur. »



Comment vois-tu l’arrivée des trois nouveaux joueurs ?



« Pour moi, c’est une bonne chose. Pour Teva, Naea et moi…quand tu ressens un peu de fatigue, il ne vaut mieux pas forcer non plus. Il faut laisser la place aux jeunes parce que ces jeunes-là se sont déjà déplacés en Suisse. Ils ont rapidement progressé. C’est un bon challenge, un bon test pour eux. Et si on se qualifie, ils participeront à leur première Coupe du monde de beach soccer avec les Tiki Toa. C’est bien. »