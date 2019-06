Beach Soccer – Coupe des nations : Les Tiki Toa qualifiés pour la Coupe du monde

Les Tiki Toa participaient ce samedi à la finale de la Coupe des nations face à une vaillante équipe des îles Salomon. Au terme d’un match très serré, les Tiki Toa ont pu s’imposer sur le score de 4-3. Les Tiki Toa participeront donc pour la cinquième fois consécutive à la Coupe du monde de beach soccer qui se déroulera au Paraguay en novembre prochain.



L’équipe des îles Salomon, qui avait perdu 11-6 lors de sa première rencontre contre les Tiki Toa jeudi, a tout fait pour s’imposer, provoquant même les Tiki Toa en commettant des fautes grossières pour les déstabiliser. Aucun but n’a été encaissé dans le premier tiers-temps et c’est même Salomon qui ouvre le score à la 18’ avant que Patrick Tepa, meilleur buteur du tournoi, n’égalise. Heirarii Tavanae a ensuite été décisif puisqu’il permet à Tahiti de mener 2-1 puis 3-1 lors de ce match qui a tourné à la partie d’échecs pour la qualification.



Jonathan Torohia a cette fois-encore réalisé des arrêts décisifs mais l’homme du match aura été Heiarii Tavanae, auteur de deux buts qui ont sorti Tahiti d’une situation délicate. Heimanu Taiarui, auteur du quatrième et dernier but des Tiki Toa, a également beaucoup pesé dans le système de jeu. Mais il s’agit avant tout de la victoire d’un groupe qui a pu compter sur le soutien indéfectible de son public. SB/FTF