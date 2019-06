Beach Soccer – Coupe des Nations : Tahiti en finale

Un match à sens unique



Malgré l’absence du capitaine Raimana Li Fung Kuee, fièvreux, et celle d’Ariihau Teriitau, victime d’une coupure au pied, les Tiki Toa ont remporté leur match 10-0 sans encaisser un seul but. Heimanu Taiarui, le seul Tiki Toa à vivre désormais à l’étranger, a été décisif en marquant des buts de toute beauté.



Malgré une pluie qui s’est intensifiée au long de la rencontre, les Tiki Toa ont largement dominé le match grâce à leur jeu aérien et collectif. Les Calédoniens, pourtant excellents joueurs de foot à 11, ne sont pas encore au niveau dans cette discipline qu’ils pratiquent depuis peu.



Patrick Tepa et Tearii Labaste ont eux aussi marqué et continuent de trôner en haut du classement des meilleurs buteurs du tournoi. Heimanu Taiarui aura été le meilleur buteur du match avec trois réalisations. Le public est attendu nombreux au Parc Aorai Tinihau ce samedi 22 juin à 16H pour le match Tahiti-îles Salomon, point d’orgue de la compétition. Le Vanuatu affrontera la Nouvelle Calédonie dans la petite finale à 14H. SB/FTF