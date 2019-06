Beach Soccer – Coupe des Nations : Les Tiki Toa remportent le tournoi : le bilan

Parole à Teva Zaveorni :



Un peu plus chaud que prévu ?



« Au niveau du score, oui, mais si on avait mis les occasions de la première période, le match n’aurait pas été le même. On a laissé un peu Salomon jouer, on est tombés dans leur jeu. Mais on le savait, une qualification en Coupe du monde, cela ne se gagne pas comme ça. Aujourd’hui, les garçons ont montré que mentalement ils étaient costauds pour aller à cette Coupe du monde. »



Certains joueurs d’expérience se sont démarqués ?



« Oui, c’est ce qu’il fallait. Les joueurs d’expérience sont montés en puissance. On a quelques joueurs cadres qui n’ont pas été à 100%, mais pas d’excuses, ils étaient quand même sur le terrain donc félicitations aux garçons qui ont tout donné. Félicitations aux Salomon qui ont une belle équipe qui n’a rien lâché. Nous, il fallait qu’on impose notre jeu, on a essayé d’imposer notre jeu malgré la vivacité des Salomonais mais le pari est gagné. »



C’est positif de voir que dans le Pacifique l’intérêt pour le beach soccer progresse ?



« Oui, on avait détrôné les Salomon en 2011 puisque c’est eux qui avaient représenté l’Océanie précédemment. Ils étaient dans la même situation que nous à l’époque pour tenter de nous détrôner mais on a décidé que ce n’était pas encore l’heure et je ne sais pas si ce sera un jour l’heure mais, nous, on ne lâchera rien en tous cas. »



C’est bien que ce tournoi de qualification ait pu se faire ?



« C’est l’OFC qui décide. Aujourd’hui, il faut préparer notre Coupe du monde au Paraguay et il faut se concentrer sur la préparation. On peut désormais envisager un bon planning car l’envisager avant, c’est ne pas respecter ses adversaires. Maintenant, on va bien calculer le plan. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je voudrais remercier la fédération tahitienne de football et ses sponsors qui continuent de nous soutenir. Merci à tous les supporters qui se sont déplacés et à tous ceux qui sont restés à la maison. On a senti ce mana là et on a besoin de vous encore pour notre participation à la prochaine Coupe du monde. Mauruuru à tous. »