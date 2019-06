Beach Soccer – Coupe des Nations : Les Tiki Toa battent les Salomon 11-6

Les Salomonais craquent dans le dernier tiers



Dans le dernier tiers, les Salomons vont finalement craquer, encaissant cinq buts pour en marquer un seul. Ariihau Teriitau marque son troisième but sur coup franc (7-5) puis c’est au tour d’Heiarii Tavanae de marquer son premier but de la compétition (8-5). La chance vient sourire à Patrick Tepa qui dévie la balle dans le but (9-5) puis il marque encore, cette fois-ci grâce à un superbe retourné acrobatique, le public exulte, Tahiti mène 10-5.



Heirarii Tavanae s’offre un doublé et permet à Tahiti de mener 11-5. Franck Revel et Angelo Tchen ont fait leur entrée dans ce dernier tiers-temps. Bon travail en défense d’Angelo Tchen mais un tir puissant, sur corner, lui fait dévier involontairement la balle dans le but. Ce sera le seul but salomonais de ce dernier tiers-temps. 11-6 pour Tahiti.



Tahiti s’impose donc logiquement une troisième fois d’affilée dans ce tournoi et reste en première position avec neuf points. Tahiti devrait retrouver les Salomon en finale samedi à 16H. Patrick Tepa reste le meilleur buteur du tournoi avec dix buts, devant Tearii Labaste, sept buts et Ariihau Teriitau, cinq buts. SB/FTF