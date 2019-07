Be Happy met un jet ski en jeu pour sa nouvelle saison

PAPEETE, 1er juillet 2019 - La nouvelle saison du jeu Be Happy a démarré ce lundi et aura cours jusqu’au 19 août prochain. Cette année, 40 lots dont un jet ski Sea-Doo "Spark" sont mis en jeu pour une valeur totale de 2,7 millions de Fcfp.



Le jeu Be Happy est en cours depuis lundi sur toute la Polynésie française, dans tous les points de vente (plus de 100) de la Pacifique des jeux. Durant cette saison 2019 du jeu Be Happy qui s’achève le 19 août prochain, la Caravane du Tiurai proposera une animation itinérante dans les points de vente de Tahiti et Moorea, avec la possibilité de gagner une pochette de tickets à gratter.



Pour ceux qui souhaitent participer, le tirage au sort final aura lieu le jeudi 22 août prochain. Cette année, une dotation totale de 2,7 millions de Fcfp est mise en jeu. Le gros lot représente à lui seul une valeur marchande de près de 1,5 million de Fcfp. Il s’agit d’un jet ski Sea-Doo "Spark" (photo) de 3 places et d’une puissance de 90 cv. Ce premier lot offert par Nautisport comprend également la remorque et tout le matériel de sécurité réglementaire. Au total, 40 cadeaux sont à gagner pour cette nouvelle saison du jeu Be Happy : des week-ends à Bora Bora et Tahiti offerts par les hôtels InterContinental ; un abonnement Giga pendant un an et un smartphone ; des enceintes Marley offertes par Vodafone ; et des pochettes cadeau de tickets à gratter.



Pour jouer au grand jeu concours Be Happy, il vous suffit de joindre 5 tickets non-gagnants des jeux ‘Ori Tahiti, Astro, Coco Bingo au bulletin inséré dans le journal Tahiti Infos ou à disposition dans l’un des points de vente de la Pacifique des Jeux. Le tout devra être glissé dans une des urnes disponibles en point de vente ou dans la Caravane du Tiurai.