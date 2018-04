Battue par son compagnon, elle déclare : « c’est de ma faute »

A la barre du tribunal ce jeudi, l’homme, venu avec sa compagne, essaie de maintenir sa version : « elle a crié pour me faire honte, elle le fait souvent. » Le président du tribunal l’interpelle : « Et les traces de coup ? » , le prévenu s’entête : « elle est tombée toute seule. » Le juge insiste : « et les saignements ? » L’individu explique que sa compagne a « un sinus fragile. » La victime est appelée à la barre. Elle apporte une version différente que celle donnée le jour des faits : « c’est de ma faute. J’étais jalouse car il s’était assis à côté de l’une de mes cousines. » Revirement malheureusement fréquent des victimes de violences conjugales sur lequel le procureur de la République ne manque pas de rebondir : « cette jeune femme, sous emprise, n’est pas capable de prendre du recul. » Puis, le représentant du ministère public s’adresse au prévenu : « les hématomes, elle se les ai faits toute seule ? et les traces de strangulation ? Que se passe-t-il Monsieur lorsque l’on arrête de respirer ? C’est le malaise ou le coma… Vous contestez l’incontestable ! » Il aura fallu toute la ténacité et la conviction du procureur pour que le prévenu, d’une voix à peine audible, reconnaisse enfin l’évidence : « oui, les coups, c’est moi. »



Le procureur de la République avait requis une peine mixte de 8 mois de prison dont 4 mois avec sursis. Le tribunal a finalement condamné le prévenu à six mois de prison avec sursis, obligations de soins, de formation et d’indemnisation.