Battles culinaires à Paris pour Manate et Keanu au trophée Babette

Tahiti, le 24 janvier 2020 - Deux jeunes élèves du lycée hôtelier de Punaauia vont participer au Trophée Babette du Salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie, Sagasdom, qui se déroulera du 31 janvier au 3 février à Paris. Les cuisiniers en herbe vont devoir s’affronter dans des battles culinaires pour ramener la coupe à Tahiti.



Manate Mau et Keanu Teraitua viennent de décoller pour Paris. Destination la porte de Versailles pour participer au Trophée Babette. Moment fort de la 5e édition du Salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie, Sagasdom, qui se tient du 31 janvier au 3 février à Paris, ce concours culinaire a été créé par Babette de Rozières. Cette chef d’origine guadeloupéenne, également animatrice télé et radio, a souhaité en organisant cet événement valoriser et promouvoir les techniques, les produits et les savoir-faire culinaires des territoires ultramarins français.



Manate Mau et Keanu Teraitua, tous les deux élèves en Bac pro Cuisine au lycée hôtelier de Punaauia ont été choisis par leur établissement pour représenter les couleurs de la Polynésie à la compétition. Avec leur professeur Josh Tinorua, les deux cuisiniers en herbe s’entraînent depuis plusieurs jours pour être fin prêt le jour J. Car le déroulement du concours, présidé par la chef Ghislaine Arabian, seule femme de sa génération à avoir obtenu deux étoiles Michelin dans les années 1990, n’est pas si facile. Les candidats, une douzaine environ, également élèves ou étudiants dans des établissement hôteliers et ayant tous en commun un intérêt pour la cuisine des outre-mer et de la francophonie, vont s’affronter dans des « battles ». Lors de duels en face-à-face, ils devront préparer un plat avec un thème imposé, à partir d’un panier mystère. Et pour faire mouche et séduire le jury, ils disposeront d’une heure et pas une minute de plus.