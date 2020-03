Bataille à quatre à Taiarapu-Est

Tahiti, le 15 mars 2020 - A Taiarapu-Est, le maire sortant, Anthony Jamet, faisait de nouveau face, après 2014, au ticket Beatrix Lucas – Willy Chung Sao. Deux de ses anciens colistiers, Antoine Ganivet et Mata Suhas, tous deux en rupture avec le maire sortant, ont également fait campagne contre le maire. Une quadrangulaire était prévue, elle aura lieu.



Maire de la commune entre 2008 et 2014, Beatrix Lucas avait échoué à conserver son fauteuil il y a six ans. Elle arrive en tête de peu au premier tour avec 27,82% devant Jamet (27,17%) et Antoine Ganivet (18,12%). Une âpre bataille qui aurait pu ressembler à une primaire entre affiliés au Tapura mais il semble peu probable, compte tenu du contexte, qu'un désistement ou une fusion entre ces listes interviennent.



Avec des écarts aussi faibles, la mobilisation des 43,2% d'abstentionnistes entre les deux tours va être prépondérante. La bascule pourrait également se faire avec le positionnement de la liste Monora'a 'Amui de Mata Suhas qui a obtenu 11,88% des suffrages. Un score suffisant pour rester dans la course mais surtout peser sur l'entre-deux tours et dont le ralliement à Jamet apparaît improbable.



D'après nos informations, Suhas aurait cependant choisi de continuer toute seule.

Ces quatre têtes de liste s'étaient toutes présentées sur Afaahiti, section qui représente à elle seule 19 des 34 sièges au conseil municipal. En 2014, l'écart au premier tour entre les listes de Jamet et Lucas n'avait été que de 34 voix.



Un écart que le futur maire avait facilement comblé et inversé grâce à des ralliements entre les deux tours. Lors du scrutin de dimanche, Lucas arrive encore en tête avec 83 voix. A Tautira, le vote revêtait une saveur particulière.



La commune associée ayant voté pour la défusion avec Taiarapu-Est, l'occasion était donnée aux partisans de la scission de rappeler leur choix au travers d'un vote blanc. On en dénombre 281 soit plus qu'aucune des listes candidates... Seul candidat à avoir exprimé son soutien à la procédure, Ganivet n'a pas capitalisé sur cette commune associée. Il arrive sixième et dernier à Tautira.