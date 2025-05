Bassin d'Arcachon: un enfant pratiquant la voile tué après une collision

Bordeaux, France | AFP | mercredi 21/05/2025 - Un enfant de huit ans pratiquant la voile à bord d'un dériveur a trouvé la mort après une collision avec le bateau d'un pêcheur professionnel mercredi dans le Bassin d'Arcachon (Gironde), a-t-on appris auprès du parquet et des enquêteurs.



La collision s'est produite sur la commune de la Teste-de-Buch à environ une cinquantaine de mètres du rivage, dans une zone côtière où opère habituellement le club de voile qui encadrait l'enfant et où la vitesse de navigation est limitée à cinq nœuds (9,2 km/h).



La victime était seule à bord d'un Optimist, petit dériveur généralement utilisé pour l'initiation à la voile.



"Le pauvre enfant a été percuté, puis il est décédé sur place. Il y a eu une tentative de réanimation, mais le choc a été très violent", a déclaré à l'AFP une source proche de l'enquête, confirmant des informations du quotidien Sud Ouest.



Le pêcheur impliqué dans l'accident, également seul à bord, a été placé en garde à vue et son embarcation saisie et placée sous scellés.



"A priori, le pêcheur ne l'a pas vu, il s'en expliquera", a précisé la source proche des investigations, qualifiant cet incident entre bateaux de "rare" sur le Bassin d'Arcachon.



Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, a fait savoir un porte-parole du parquet de Bordeaux.



"Compte tenu de la présence d'autres enfants au moment des faits, la cellule d'urgence médico psychologique a immédiatement été déclenchée", a-t-il précisé.