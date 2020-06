Basket-ball : Central s'offre SDJ pour la reprise

Tahiti, le 11 juin 2020 – A l'occasion de la reprise du championnat fédéral de basket-ball, l'AS Central s'est imposé au bout du suspense jeudi à Fautaua face à SDJ sur le score de 78-76.



Le championnat fédéral de basket-ball a repris ses droits jeudi. A l'affiche à la salle de Fautaua, l'AS Central Sports face à l'équipe de SDJ. Sur le papier les joueurs de Tipaerui partaient favoris face à une très jeune équipe mormone, composée en majeur partie de cadets et de U-18, et coachée par Temarama Varney.



Ce sont pourtant ses petits protégés qui vont faire la course en tête pendant une bonne partie du match, grâce notamment à une adresse insolente à trois points au cours de la première mi-temps. Les jaunes de SDJ ont en effet inscrits neuf tirs longue distance sur les deux premiers quart-temps. Et en défense ces derniers ont également fait le boulot grâce à une presse tout-terrain qui a énormément gêné les joueurs de l'AS Central. A la mi-temps SDJ menait 48-39.



SDJ craque dans le money time



Au retour des vestiaires les protégés de Temarama Varney ont continué à mettre la pression sur leurs adversaires en maintenant leur presse tout-terrain. Si les joueurs mormons ont réussi à causer beaucoup de pertes balles, ces derniers n'ont pas réussi à les concrétiser sur leurs phases offensives. De leurs côtés les Rouge et Noir et de Central se sont appuyés sur des exploits individuels de leurs arrirères et de leurs ailiers pour refaire leur retard. A la fin du troisième quart-temps le club de Tipaerui était revenu à un point de SDJ (62-61).



Dans l'ultime période, la partie s'est emballée. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et dans les dernières minutes de la partie, les Centraliens se sont montrés plus solides. À trois minutes de la fin du match, Central est repassé devant au tableau d'affichage (74-73). Le club de Tipaerui va ensuite réussi à conserver son avance et finalement s'imposer sur le score de 78-76. Le public de Fautaua a eu droit jeudi à une belle reprise de championnat.