Basket – Sport-études aux US : « Pourquoi pas toi » ?

Parole à Hiro Tinirauarii :



Comment cela a commencé ?



« A 14 ans, Raimoana jouait déjà en sénior. Il avait pu gagner le championnat en mettant 32 points. Il sortait du lot et en restant ici, son niveau n’aurait pas évolué. J’ai décidé de tenter l’Amérique. J’ai profité de la venue d’une équipe américaine à Tahiti pour nouer des contacts. Ils m’ont aidé à trouver une école, il a passé des tests et cela a marché. »



D’autres ont suivi ?



« Non seulement il était bon en sport mais il était aussi le meilleur de l’école. Le proviseur m’a donc dit qu’il prenait « tous les Tahitiens ». Ils sont maintenant 13 au total. Le proviseur m’a dit que « je pouvais emmener qui je voulais ». Il n’y a plus de barrières. La porte est ouverte, peu importe le sport : tennis, natation, athlétisme, boxe... Dans un collège privé, c’est quatre millions à l’année, on a pu avoir le tarif spécial de 1,5 millions. On a dû négocier en jouant sur leur qualité et en leur disant qu’on avait pas les quatre millions. »



Ils ont pu progresser ?



« C’est un autre monde. Cela fait plaisir de voir des Tahitiens physiquement au top. Lundi soir, ils jouaient à cinq contre douze de la sélection de Tahiti. Ils ont tenu tous les quarts temps en poussant à la fin et en gagnant avec 35 points d’avance. Ils s’entrainent tous les jours, font une heure de musculation par jour et ils ont deux matchs par semaine. En trois mois, ils ont fait 24 matchs. C’est comme ça qu’ils ont pu progresser aussi rapidement. » Propos recueillis par SB