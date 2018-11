Basket - Formation : Georgy Adams obtient un " Exécutive Master "

Parole à Georgy Adams



Quel est ce diplôme exactement ?



« Ce diplôme s’appelle Exécutive Master « chef de projet sport », j’ai suivi cette formation pendant deux ans et demi, ensuite il y a deux mois j’ai réussi ma soutenance à Paris. J’ai dû fournir un mémoire d’une centaine de pages environ concernant le développement du basket sur l’ensemble du territoire polynésien à travers un partenariat avec les établissements scolaires. C’est un diplôme qui permet d’être manager général sur n’importe quelle structure sportive que j’ai passé à l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance. L’Insep est le haut lieu au niveau national de la pratique sportive et des formations. »



Qu’est ce qui t’a poussé à continuer à te former ?



« C’est toujours bien intellectuellement. Après la carrière sportive que l’on a pu avoir, cela peut combler certaines lacunes. Le métier d’éducateur, formateur ou de dirigeant est différent de la pratique du sport de haut niveau. Pour moi, cela a comblé un manque à ce niveau. C’est vrai que c’est une des plus hautes distinctions au niveau des formations. Cela me permettait d’acquérir le plus de compétences possibles par rapport à ce que je voulais mettre en place pour développer le basket polynésien à Tahiti. »



Comment selon toi les sport polynésien pourrait progresser ?



« Dans le sport, il y a la partie loisir, il y a la partie compétitive locale et le haut niveau. Il faut surtout bien savoir scinder les trois parties. Est-ce que l’on fait du sport pour le loisir, pour faire des compétitions locales ou pour avoir une représentativité internationale ? Les trois doivent pouvoir se mettre en place à Tahiti. Le problème est que l’on mélange le niveau local et le haut niveau international. Le niveau local doit s’arrêter au niveau des Jeux du Pacifique sud. Le travail avec les établissements scolaires permettra de travailler sur de la quantité puisque c’est trois à quatre mille élèves qui sont concernés chaque année. C’est valable pour plusieurs disciplines. »



« Il y a la question des infrastructures sportives à développer en Polynésie, heureusement les écoles ont certaines infrastructures sportives. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, en Polynésie on manque de cadres qualifiés. On peut s’entrainer dix heures par jour, si on a pas un formateur qualifié, on n’évoluera pas. Nous avons de bons éducateurs mais le monde de l’encadrement doit évoluer de ce côté-là aussi. Il faut avoir le plus d’éducateurs qualifiés possible. Cela sera toujours difficile de se confronter aux autres nations mais en proposant à l’élève un projet scolaire et sportif, une scolarité en sport-études, l’enfant aura plus de chances. »