Base navale de Papeete : la journée portes ouvertes séduit le public

PAPEETE, le 8 décembre 2018 - La base navale de Papeete a ouvert ses portes ce samedi 8 décembre pour le plus grand plaisir du public qui avait répondu à l'appel. Simulation d'hélitreuillage, visite du Bougainville, démonstrations de l'équipe cynotechnique, animations pour les enfants : l'événement a rencontré un franc succès.



Malgré un temps capricieux, le public est venu en nombre ce samedi pour assister à la journée portes ouvertes de la base navale de Papeete. De sept heures à midi, les curieux, dont beaucoup étaient venus en famille, ont assisté à de nombreuses démonstrations des différents corps de métier de la Marine. Pour l'occasion, deux sites avaient été ouverts : la base navale et la zone de réparation navale avec le dock.



Particulièrement suivies par le public : les démonstrations de l'équipe cynotechnique et de ses deux chiens, Jonas et Lunick. Comme nous l'explique le major Rémy Eggert, cynotechnicien : "ces animaux sont formés dans les unités de la Marine et nous les mettons dans des situations proches de celles qu'ils peuvent rencontrer dans la réalité. Ils sont formés pour patrouiller dans les unités et pour déceler toute intrusion."



Autre démonstration très attendue : la simulation d'hélitreuillage dans le port de Papeete. Face à la foule qui s'était rassemblée sur le quai, un hélicoptère de la Marine, occupé par deux pilotes, un plongeur et une personne en charge du treuillage, a simulé le sauvetage d'un baigneur en difficulté à deux reprises.