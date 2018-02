Bas les pailles ! L'opération s'organise (aussi) à Tahiti

PAPEETE, le 1er février 2018 - Une association, bas les pailles, organise un événement international pour sensibiliser les consommateurs à la problématique des pailles. Un objet du quotidien qui pollue l'environnement discrètement, mais surement. En Polynésie, Sarah Dukan de l'opération Zéro Déchets Tahiti et le collectif Nana sacs plastiques déclinent l'événement en local.



Vendredi et samedi des snacks et roulottes de Polynésie participent à l'opération Sans paille à Tahiti de Zéro déchets Tahiti et Nana sac plastique. Les consommateurs sont encouragés à suivre le mouvement pour apprendre à changer leurs habitudes de vie.



Concrètement, "les clients sont invités à ne pas utiliser de pailles lorsqu'ils commandent des boissons, canettes… les restaurateurs à ne pas en donner systématiquement, seulement sur demande des clients ", indique Sarah Dukan de l'opération Zéro déchets Tahiti. " J'ai découvert l'événement il y a deux ou trois semaines et j'ai souhaité le décliner en local. Tout s'est fait très vite ", précise-t-elle.



Seize snacks et roulottes de Tahiti, Moorea, Bora bora et Rangiroa jouent le jeu. Ils vont, en plus, collecter les pailles distribuées usagées et les remettre aux instigateurs de Sans paille à Tahiti pour évaluer la consommation locale de ce produit.



En centre-ville de Papeete retrouvez par ailleurs l'équipe de Nana sac plastique qui mènera une campagne de sensibilisation auprès des commerçants vendredi après-midi et un stand d'information et de sensibilisation tenu face au snack Le Motu samedi de 8 heures à midi.



Pour ceux qui utilisent des pailles et souhaitent continuer à en utiliser, Sarah Dukan rappelle " qu'il y a des alternatives. C'est encore assez récent en Polynésie, il y en a donc peu aujourd'hui, mais elles existent ". Elle illustre : " On peut par exemple trouver des pailles en amidon de maïs ou bien en plastique dur. Ainsi elles ne servent pas qu'une seule fois ."



Ailleurs dans le monde, des pailles en inox ou bien en verre ont été imaginées à l'attention des inconditionnels.