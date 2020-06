Barbion ne compte pas "devenir un fugitif"

Pour sa défense, Me Eftimie-Spitz a fait référence à la carrière de Thierry Barbion, au fait qu’il ait accompli "de belles choses en Polynésie". Elle a par ailleurs rappelé que son client avait des garanties de représentation : "Il n’est pas sans domicile fixe, il va s’en sortir. C’est une garantie pour tous les détenus d’avoir un emploi et un domicile. Pourquoi pas pour lui ?" Également constitué pour la défense du promoteur, Me François Quinquis, a quant à lui dénoncé la "justice de l’opinion et des réseaux sociaux" en demandant à la cour de "rester à l’écart des préjugés".



Outre la demande de remise en liberté de Thierry Barbion, la cour d’appel a aussi examiné celle de Marc Ramel qui avait, lui aussi, été condamné en mars dernier à quatre ans ferme assortis d’un mandat de dépôt pour "atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans". L’ancien propriétaire du Ute Ute a évoqué son état psychique fragile et la nécessité pour lui de reprendre le travail, puisqu’il a dû s’acquitter de l’amende de trois millions de Fcfp à laquelle il avait été condamné lors du procès en appel. Son avocat, Me Jourdainne, a demandé à la cour de placer son client sous bracelet électronique "dans l’attente du jugement définitif".



Tout comme pour Thierry Barbion, l’avocat général s’est opposé à la demande de remise en liberté de Marc Ramel. La cour d’appel rendra sa décision le 25 juin.