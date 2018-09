Banque de Polynésie présente Atea, sa nouvelle assistante virtuelle

PAPEETE, le 6 septembre 2018. La Banque de Polynésie a mis en place ce jeudi son assistante virtuelle, Atea.Atea est le chatbot mis en place par la Banque de Polynésie. Un chatbot est un logiciel qui simule une conversation humaine en s'appuyant sur une base de réponses pré-enregistrées.Le chatbot offre aux clients comme aux non clients de la Banque de Polynésie un interlocuteur disponible 24H/24 et 7J/7 pour répondre à leurs demandes non confidentielles : localiser une agence et connaître ses horaires d’ouverture, gérer une urgence et être accompagné pour faire opposition au plus vite sur ses moyens de paiement, connaître les démarches pour ouvrir un compte, financer sa maison ou sa voiture… La fenêtre de chat est accessible depuis le site public et officiel www.sg-bdp.pf Atea complète l’offre de banque à distance, composée déjà de Polyweb (la banque en ligne), Vocalia (la banque par téléphone) et Polyve’a (la banque par SMS).