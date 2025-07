Bangladesh: un avion de l'armée s'écrase sur une école, au moins 16 morts

Dacca, Bangladesh | AFP | lundi 21/07/2025 - Un avion de l'armée de l'air du Bangladesh qui effectuait un vol d'entraînement s'est écrasé lundi sur une école de la capitale Dacca, causant la mort d'au moins 16 personnes, a annoncé le service de presse du gouvernement provisoire.



La chute de l'appareil, dont la cause n'a pas été immédiatement précisée, a également fait plus de 100 blessés, dont au moins 83 ont été hospitalisés, selon ce premier bilan officiel.



La plupart des victimes sont des élèves du campus scolaire Milestone, dans le nord-ouest de la capitale bangladaise, a précisé le gouvernement.



L'avion impliqué est un chasseur de type F-7 BGI, de fabrication chinoise, qui a décollé à 13h06 locales (7h06 GMT), selon la même source.



"Il y avait deux avions de chasse, l'un est tombé ici sur la partie (du bâtiment) où se tenait un cours d'anglais pour des élèves du primaire", a témoigné à l'AFP un élève, Shafiur Rahman Shafi, 18 ans.



"Beaucoup de jeunes élèves et des enseignants ont été blessés", a-t-il ajouté.



Les secours ont été déployés sur les lieux, où ils continuaient à extraire les victimes des décombres du bâtiment touché sur des civières, a constaté un photographe de l'AFP présent sur les lieux.



Le chef du gouvernement provisoire, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, a fait part sur X de "son profond chagrin et sa peine".



"C'est un moment de profonde douleur pour toute la nation", a-t-il ajouté.