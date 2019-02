Ball Trap – Compétition du Sporting Clay Club Tahiti : Médaille d’or pour Matahi Aunoa

Depuis mai 2018, le club Sporting Clay Club Tahiti (S.C.C.T.) a organisé sur son stand de tir du mont Marau une série de compétitions nommé « TRIPLE » proposant trois disciplines différentes, « Single Rise » / « Single Barrel » / « Point Score ».



Cette série de compétition a été sponsorisée par Shell Reva Iti (SRI) et la Station Shell Taravao, que le club S.C.C.T. remercie. La dernière de cette série s’est déroulée ce dimanche 3 février 2019 et elle a donné les résultats suivants :



Dimanche 3 fév. 2019 :



· Médaille d’OR : AUNOA Matahi (avec les scores suivants : SR 22 / SB 22 / PS 74 / Total 118pts)

· Médaille d’ARGENT : SANFORD Francis (avec les scores suivants : SR 24 / SB 22 / PS 71 / Total 117pts)

· Médaille de BRONZE : MOURIN Gino (avec les scores suivants : SR 25 / SB 23 / PS 67 / Total 115pts)



Classement général pour toute la série 2018 :



· HOA (High Over All) : MOURIN Gino (avec un total de 603 points)

· Médaille d’OR : SANFORD Francis (avec un total de 573 points)

· Médaille d’ARGENT : ROOMATAAROA Heinui (avec un total de 559 points)

· Médaille de BRONZE : TEIEFITU Edmond (avec un total de 549 points)



*SR pour Single Rise ; SB pour Single Barrel ; PS pour Point Score