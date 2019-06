Baléares: un touriste tué et deux blessés dans des chutes de balcons

Madrid, Espagne | AFP | lundi 10/06/2019 - Trois touristes ont chuté de balcons dans des hôtels de l'archipel espagnol des Baléares ces derniers jours, dont un Britannique qui en est mort, alors que la saison touristique démarre, a indiqué lundi la police.



Ce Britannique a trouvé la mort en chutant vendredi du deuxième étage de son hôtel dans la station balnéaire de Magaluf, connue pour être le théâtre d'excès en tous genres, a déclaré un porte-parole de la garde civile à l'AFP.

Les enquêteurs cherchent à établir si le jeune homme "s'est jeté volontairement ou est tombé par accident", a-t-il ajouté, sans être en mesure de préciser s'il avait consommé alcool ou stupéfiants.

Un Allemand de 35 ans est également tombé jeudi du deuxième étage de son hôtel, à Palma de Majorque, et a été gravement blessé, a indiqué une source proche de l'enquête, refusant d'être citée.

Selon cette source, l'homme, ivre, s'était endormi puis réveillé avant de chuter du balcon.

Un Australien d'une trentaine d'années a également été gravement blessé en tombant lundi du deuxième étage d'un hôtel de la ville d'Ibiza, sur l'île du même nom, selon la police.

Des chutes de balcons de touristes ont lieu chaque année aux Baléares ou dans d'autres stations balnéaires espagnoles.

Certaines sont accidentelles mais d'autres sont des cas de "balconing", une pratique extrêmement dangereuse résultant souvent d'un défi, et désignant le fait pour un touriste de sauter d'un balcon de son hôtel pour tenter de plonger dans la piscine ou de gagner un autre balcon.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a une section réservée aux chutes de balcons sur son site internet où il met en garde les vacanciers en Espagne et leur demandent de "ne pas prendre de risques inconsidérés (...) surtout sous l'emprise de l'alcool ou de drogues".