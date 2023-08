Balade au pays des fleurs avec Mme Carotte

Tahiti, le 30 août 2023 - Les parfumées, les colorées, les compliquées, les rigolotes, les fragiles... Balade au pays des fleurs pour la petite Tiare qui ne se trouve pas très jolie et qui part à la recherche de la fleur magique censée la rendre belle. Oriane Desmarty, plus connue sous le nom de Mme Carotte, prend la plume pour la première fois pour nous raconter cette histoire éditée par Au Vent des îles.



“Dans notre activité d'éditeur qui n'est pas toujours facile, c'est un cas un peu à part, car ce projet nous arrive déjà ficelé et il emballe tout le monde”, explique d'emblée Christian Robert, fondateur et gérant de la société d'édition Au Vent des îles, qui fait rayonner la littérature océanienne depuis plus de trente ans maintenant. Passionné et passionnant, c'est dans ses locaux tapissés de livres publiés au fil des années qu'il nous reçoit en compagnie de l'autrice, Oriane Desmarty, plus timide mais tout aussi passionnée que lui.



Surnommée Mme Carotte en raison de ses cheveux roux, cette fille d'horticulteur a été élevée avec les fleurs dans le Lot-et-Garonne avant de poser ses valises en Polynésie, il y a vingt ans.

“Ce livre est inscrit depuis sa plus tendre enfance au cœur de son âme”, débute ainsi Christian Robert pour lui tendre gentiment la perche : “J'ai une petite obsession pour les fleurs et c'est évidemment lié à mon enfance”, sourit-elle, expliquant que son papa proposait des fleurs “normales”, du moins celles que l'on trouve en France, mais aussi “des hibiscus, des bougainvilliers, des gardénias qui sont les ‘taina’ ici... donc il y a plein de plantes ici qui sont reliées à des souvenirs et des odeurs d'enfance.”



Premiers pas dans l'écriture



Graphiste illustratrice, elle connaît bien le monde de l'édition mais c'est la première fois qu'elle se lance dans l'écriture. “Je travaille déjà sur des couvertures de livres mais je n'avais jamais fait de projet personnel de livre pour enfants”. Une idée qui lui trottait dans la tête depuis très longtemps : “La première petite phrase qui raconte ce livre, je l'ai écrite il y a une quinzaine d'années, mais il faut du temps aussi pour ce genre de projets et j'ai priorisé d'autres choses à l'époque.” Oriane Desmarty a donc fini par se lancer et finalement, c'est allé tout seul puisqu'elle a écrit ce livre “en une journée”.



Il faut dire qu'il y a un peu d'elle dans cette histoire. Tiare et la fleur magique, c'est l'histoire d'une petite fille qui, comme beaucoup d'enfants de son âge, ne se trouve pas jolie. Tout comme Mme Carotte qui, elle aussi, se trouvait “un peu moche” quand elle était enfant, puisque le fait d'être rousse lui a valu quelques quolibets.



Un livre plein de poésie



Dans son livre, la grand-mère de Tiare l'invite à partir à la recherche de la fleur magique : “Celle qui rend tout le monde beau”. Elle rencontre alors les fleurs “colorées”, les “parfumées”, les “rigolotes”, les “fragiles” et les “compliquées”... mais pas de fleur magique. Parce que comme les petites filles, toutes les fleurs sont magiques. Et elles sont toutes belles dès lors qu'elles sont portées à l'oreille. Un geste typiquement polynésien que l'autrice souhaitait mettre en avant d'ailleurs. Ce joli livre plein de poésie est à lire et à faire lire... Il sera même disponible en Métropole à partir de janvier prochain.



Mme Carotte, c'est aussi un atelier qui propose divers supports graphiques comme des carnets d'écriture, des coloriages, des jeux... un univers autour des enfants, de la Polynésie et des végétaux qu'elle décline aujourd'hui dans “Tiare et la fleur magique”.