

Baisse de la création d’entreprises en 2024

Tahiti le 15 octobre 2025. "En 2024, la création de nouvelles entreprises dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (ICS) diminue de 2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 3 800", note l’Institut de la statistique dans son dernier rapport rendu public ce mercredi.



Si les créations sont stables dans le secteur tertiaire, elles baissent dans les secteurs de la construction et de l’industrie, poursuivant la logique de fléchissement du secteur après près de 10 ans d’embellie. Les créations dans le secteur de la construction diminuent pour la troisième année consécutive (- 17 %) par rapport à 2023 dans tous les sous-secteurs. La construction de bâtiments recule de 26 % notamment dans le poste de la "Promotion immobilière de logements". Dans le secteur des Travaux de construction spécialisés, en baisse de 16 %, le poste des "Autres travaux de finition" accueille 25 % de créations en moins.



Parallèlement, le secteur des services offre toujours la plus grande variété de création d’entreprises. Les secteurs les plus dynamiques sont la "Santé humaine et action sociale" (+ 16 %), les "Industries extractives" (+ 15 %), les "Autres activités de services" (+ 14 %), l’Enseignement (+ 14 %) et les "Activités de services administratifs et de soutien" (+ 14 %).

En 2024, le secteur des services regroupe 74 % des créations totales et reste stable par rapport à 2023.

Parmi les secteurs en forte baisse en revanche, celui des "Arts, spectacles et activités récréatives" diminue de 25 % et celui de "l’Hébergement et restauration" de 16 %. À noter la baisse dans les "Autres activités de services" (- 9 %), habituellement en croissance.

Enfin, écrasés par les superpuissances du commerce général, les créations de commerces sont aussi en baisse. Le commerce de détail connaît une diminution de 7 % des créations comparé à 2023, en particulier les postes du "Commerce d’alimentation générale" (- 26 %) et du "Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés" (- 89 %).

A noter que ces créations d’entreprises ne représentent qu’un timide soutien à l’emploi en Polynésie française. "En 2024, moins de 1 % des nouvelles entreprises emploie au moins un salarié au moment de leur création", explique l’ISPF dans son rapport. « Le créateur assure d’abord son propre emploi.(…) Sur les 1 129 entreprises réactivées en 2024, exclusivement constituées sous la forme individuelle, 2 % ont déclaré au moins un salarié dans l’année 2024. Le secteur des Services a concentré le plus grand nombre de ces embauches."

