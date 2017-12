Bagarre mortelle à Bora Bora : le suspect de 17 ans en garde à vue

PAPEETE, le 18 décembre 2017 - L'île de Bora Bora a été touchée par un drame ce dimanche. Un homme de 28 ans a trouvé la mort à Faanui, lors d'une altercation.



Encore une bagarre qui dégénère. Dimanche aux alentours de 13h00, un homme de 28 ans a trouvé la mort lors d'une altercation qui a dégénéré a révélé dimanche la rédaction de TNTV. Poignardée en plein cœur, la victime n'a pas survécu à ses blessures.



L'auteur du coup de couteau a immédiatement été interpellé par la gendarmerie de Bora Bora. Âgé de 17 ans, la procédure veut que le jeune soit ausculté par un médecin avant de pouvoir s'entretenir avec son avocat et d'être entendu par le parquet.



Placé en cellule de dégrisement dès son interpellation à 14h00 dimanche, l'adolescent a été placé en garde à vue ce lundi matin aux alentours de 7h00. Il a, par la suite, été transféré à Tahiti en fin de matinée avant d'être présenté au parquet vers 14h00. Sa garde à vue a été prolongée de 24h00, et devrait s'achever mardi. L'adolescent sera déferré au parquet pour l'ouverture d'une information judiciaire dès la fin de ses 48 heures de garde à vue.



L'histoire aurait commencé la veille, samedi soir, lors d'une soirée alcoolisée. Après avoir bu toute la soirée, un différend entre l'homme de 28 ans et l'adolescent aurait éclaté. Ce n'est que le lendemain vers 13h00 que les deux en viennent aux mains. La victime est poignardée en plein cœur et serait décédée de ses blessures. Le drame se serait donc tissé sur fond d'alcool.





