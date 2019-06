Bagarre au bloc de Cardella : le Dr Parizot relaxé

En première instance, le docteur Valla avait été condamné à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de 500 000 francs. Le docteur Parizot avait quant à lui, écopé d'une amende de 500 000 francs.



Les deux médecins ayant fait appel de ces condamnations, la cour d'appel a rendu sa décision ce jeudi. Elle a condamné le Dr Valla à six mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer sa profession. La cour d'appel a en revanche relaxé le Dr Parizot. La justice a estimé que ce dernier se trouvait en état de légitime défense.