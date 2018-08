Back To School : tout pour réussir votre rentrée

PAPEETE, le 16 août 2018- L'association des commerçants du quartier, sous l’appellation Fare Toa No Cathédrale, organise la 6e édition de Back To School ce samedi 18 août au centre-ville de Papeete de 9 à 16 heures.



En un seul lieu, inscrivez vos enfants à toutes les activités après l’école tout en faisant vos achats de la rentrée à des prix défiant toute concurrence.

Les rues de la place de la cathédrale seront converties ce samedi 18 août, de 9 à 16 heures, en rues piétonnes pour permettre aux associations sportives et culturelles, aux cours de soutien et à tous ceux qui interviennent pour les scolaires, de présenter leurs activités dans une ambiance bon enfant.



Cette année, plus de 70 stands seront installés dans les ruelles qui encadrent la cathédrale. On peut noter la présence des écoles de danse tahitienne, de judo, de badminton, de natation, de surf, de voile, des ateliers de travaux manuels, de soutien scolaire, des cours de langues étrangères, des écoles de musique, etc.

Venez choisir en famille toutes les activités sportives, culturelles, musicales et périscolaires pour vos enfants. Les exposants présenteront leurs activités par des démonstrations sur une scène. Les boutiques du centre-ville proposeront aussi des offres commerciales et resteront ouvertes toute la journée de samedi.