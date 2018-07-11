Baccalauréat professionnel : les résultats après les "rattrapages"

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PAPEETE, le 11 juillet 2018. Les résultats du second groupe du baccalauréat professionnel ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous. Ces élèves ont décroché le précieux diplôme après les "épreuves de rattrapage"
Attention, seuls apparaissent dans cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leur résultat à la presse.
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE MME TAAE PAO SOPHIE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME FAATOMO RAIMITI SHANAYA HAEREARII
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME MERVIN HINARAUREA SANDRA TAHIAON
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAIOHO LAHEALANIE ANAVAI
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAITI REREATA ELPHEGE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAUIRA PELAGIE TEANI HEETOUA
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TIHONI VINIURA
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME BONET RANITEA KURIRI
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FANGUE DAVY
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FAUA TEAVEURA DAN VERNAY
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME HOPARAU CELELIA MAEREHIA
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TAIMANA TEHARANUI SANDRINE
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M TAU TEARIKITUHAUHEA DANIEL
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TEHANIN HANALEI KAWALANI HEREMITI
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M FARIKI EMILE MAIRAU VAVITU
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M TEGANAHAU-TEAHI MATAVAI TUAHU HENRI
COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION MME TAPU HINA-RAUREA MARIE RAURIKI
COMMERCE
COMMERCE MME DUBOIS ASPASIA FARAHEI INAOTOROA
COMMERCE MME FANAURAI KAHAIA JESSICA
COMMERCE M HOKAUPOKO STELYO KANAHAU
COMMERCE M PAPAURA JASON PUNUATUA RAIMITI
COMMERCE MME PURAU HEIANI ALEXA
CUISINE
CUISINE MME BARFF FANAU URA SUZANNE
CUISINE M LAUT MANUARII
CUISINE M TINORUA TETAINANUARII RAIARII STEGER
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M APUARII TOATINI VETEA
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M FENG TSE TSAI HIRO SAMSON JUNIOR
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M LEFAY HAUNUI BRIAN TSI-KEN
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAHA TURERE HUGO
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAINAUE RAMEHA JEAN-BAPTISTE
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAMUI TEIKI TIMI
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEHEIURA THOMAS
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEREI RAUNUI REYNALD
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TETURU HEINUI WALLAS VAETUA
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TUFAIMEA TETUAIMI
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M VAHAPATA KENNY TAUIRA
ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE
ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE MME TEHEURA KELLY VEHIATUA NOELLA
GESTION - ADMINISTRATION
GESTION - ADMINISTRATION MME AFO HINATEA NADIA
GESTION - ADMINISTRATION M AMARU PETER PITA
GESTION - ADMINISTRATION MME ARIITAI TIARENUI VAITIARE SANDY
GESTION - ADMINISTRATION M ATA HANS
GESTION - ADMINISTRATION MME GANAHOA MANOVAI HILLARY
GESTION - ADMINISTRATION MME HIOE VAHINERII NOELLA
GESTION - ADMINISTRATION MME JAN MONTEINE ROMANE
GESTION - ADMINISTRATION M MANUARII BENJAMIN MARUAKE NICK
GESTION - ADMINISTRATION MME MARITERAGI KATAKA TURERE ANGEL
GESTION - ADMINISTRATION MME MOETAUA TAUTOARII-VAHINE-I-M
GESTION - ADMINISTRATION MME NAEA HINANUI
GESTION - ADMINISTRATION MME NUI TEUA CARINE SHARON
GESTION - ADMINISTRATION MME RAIHAUTI STELLY TEAHINUI
GESTION - ADMINISTRATION M REY HEIKURA NUI HEIARII TEMAT
GESTION - ADMINISTRATION MME TAHUHUTERANI MALAIKI POE MIRIAMA ROSA
GESTION - ADMINISTRATION MME TARAUFAU MANOVAI
GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TARA JULIE
GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TERIIHINAHAPARIA JEANINE
GESTION - ADMINISTRATION MME TEIHOTU HINERAVA MAHEANUI SANDRIN
GESTION - ADMINISTRATION M TEPOU IOTUA ALEX
GESTION - ADMINISTRATION MME TOOFA ORIANA VAINONO
GESTION - ADMINISTRATION MME VAN BASTOLAER TEURUHEA SANDRA
GESTION - ADMINISTRATION MME VINCENT HINATEA DENISE
HYGIENE PROPRETE STERILISATION
HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEHUI HEIPUA
HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEIHOTAATA TILEEYNA TEAROHA
MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL.
MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL. M TUOHE DAVE VITANI
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR.
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M HATETE RAIHAU NICOLAS JOSH
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M NAHEI TEVAIATEA BONNET HEREARII
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M PAUTU ARIITEA ETIENNE TERIIOTEH
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M TAMARII JOACHIM HARAKATOUA
MAINTENANCE NAUTIQUE
MAINTENANCE NAUTIQUE M SCHARWITZEL TINI TEVAIARII
METIERS DE LA SECURITE
METIERS DE LA SECURITE M LUCAS-LIN SIN TOMA NOARII
METIERS DE LA SECURITE M MAMATUI IRARII ILARION
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME HOROI PEAUTOGA
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TAORAHU TIAITAU
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TEIPOARII RAURA ANGELE
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TETAINANUARII-FAATAUIRA ANNE CATHERINE HEREHIA HA
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES M DUARTE ROBIN MATAREVA HUMBERTO
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M BELLAIS TAUIATARA TETUANUI JASON
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M TUAUNU HEIRAGI ADAM
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M VANE TAHIMANA
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B M TIATIA VIRITEA
TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV.
TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV. M PANI AIMATARII TEIRI
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE M TEHIO ORIRAU MAIARII
TRANSPORT
TRANSPORT M HIROHITI MAUNA
TRANSPORT M TAUMIHAU HIRA PROSPERE
TRANSPORT MME TEFANA KAIPOLANI TEUANUI
VENTE
VENTE M MAU TARANO JEANNOT
Attention, seuls apparaissent dans cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leur résultat à la presse.
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE MME TAAE PAO SOPHIE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME FAATOMO RAIMITI SHANAYA HAEREARII
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME MERVIN HINARAUREA SANDRA TAHIAON
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAIOHO LAHEALANIE ANAVAI
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAITI REREATA ELPHEGE
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAUIRA PELAGIE TEANI HEETOUA
ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TIHONI VINIURA
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME BONET RANITEA KURIRI
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FANGUE DAVY
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FAUA TEAVEURA DAN VERNAY
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME HOPARAU CELELIA MAEREHIA
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TAIMANA TEHARANUI SANDRINE
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M TAU TEARIKITUHAUHEA DANIEL
ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TEHANIN HANALEI KAWALANI HEREMITI
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M FARIKI EMILE MAIRAU VAVITU
AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M TEGANAHAU-TEAHI MATAVAI TUAHU HENRI
COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION MME TAPU HINA-RAUREA MARIE RAURIKI
COMMERCE
COMMERCE MME DUBOIS ASPASIA FARAHEI INAOTOROA
COMMERCE MME FANAURAI KAHAIA JESSICA
COMMERCE M HOKAUPOKO STELYO KANAHAU
COMMERCE M PAPAURA JASON PUNUATUA RAIMITI
COMMERCE MME PURAU HEIANI ALEXA
CUISINE
CUISINE MME BARFF FANAU URA SUZANNE
CUISINE M LAUT MANUARII
CUISINE M TINORUA TETAINANUARII RAIARII STEGER
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M APUARII TOATINI VETEA
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M FENG TSE TSAI HIRO SAMSON JUNIOR
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M LEFAY HAUNUI BRIAN TSI-KEN
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAHA TURERE HUGO
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAINAUE RAMEHA JEAN-BAPTISTE
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAMUI TEIKI TIMI
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEHEIURA THOMAS
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEREI RAUNUI REYNALD
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TETURU HEINUI WALLAS VAETUA
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TUFAIMEA TETUAIMI
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M VAHAPATA KENNY TAUIRA
ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE
ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE MME TEHEURA KELLY VEHIATUA NOELLA
GESTION - ADMINISTRATION
GESTION - ADMINISTRATION MME AFO HINATEA NADIA
GESTION - ADMINISTRATION M AMARU PETER PITA
GESTION - ADMINISTRATION MME ARIITAI TIARENUI VAITIARE SANDY
GESTION - ADMINISTRATION M ATA HANS
GESTION - ADMINISTRATION MME GANAHOA MANOVAI HILLARY
GESTION - ADMINISTRATION MME HIOE VAHINERII NOELLA
GESTION - ADMINISTRATION MME JAN MONTEINE ROMANE
GESTION - ADMINISTRATION M MANUARII BENJAMIN MARUAKE NICK
GESTION - ADMINISTRATION MME MARITERAGI KATAKA TURERE ANGEL
GESTION - ADMINISTRATION MME MOETAUA TAUTOARII-VAHINE-I-M
GESTION - ADMINISTRATION MME NAEA HINANUI
GESTION - ADMINISTRATION MME NUI TEUA CARINE SHARON
GESTION - ADMINISTRATION MME RAIHAUTI STELLY TEAHINUI
GESTION - ADMINISTRATION M REY HEIKURA NUI HEIARII TEMAT
GESTION - ADMINISTRATION MME TAHUHUTERANI MALAIKI POE MIRIAMA ROSA
GESTION - ADMINISTRATION MME TARAUFAU MANOVAI
GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TARA JULIE
GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TERIIHINAHAPARIA JEANINE
GESTION - ADMINISTRATION MME TEIHOTU HINERAVA MAHEANUI SANDRIN
GESTION - ADMINISTRATION M TEPOU IOTUA ALEX
GESTION - ADMINISTRATION MME TOOFA ORIANA VAINONO
GESTION - ADMINISTRATION MME VAN BASTOLAER TEURUHEA SANDRA
GESTION - ADMINISTRATION MME VINCENT HINATEA DENISE
HYGIENE PROPRETE STERILISATION
HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEHUI HEIPUA
HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEIHOTAATA TILEEYNA TEAROHA
MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL.
MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL. M TUOHE DAVE VITANI
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR.
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M HATETE RAIHAU NICOLAS JOSH
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M NAHEI TEVAIATEA BONNET HEREARII
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M PAUTU ARIITEA ETIENNE TERIIOTEH
MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M TAMARII JOACHIM HARAKATOUA
MAINTENANCE NAUTIQUE
MAINTENANCE NAUTIQUE M SCHARWITZEL TINI TEVAIARII
METIERS DE LA SECURITE
METIERS DE LA SECURITE M LUCAS-LIN SIN TOMA NOARII
METIERS DE LA SECURITE M MAMATUI IRARII ILARION
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME HOROI PEAUTOGA
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TAORAHU TIAITAU
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TEIPOARII RAURA ANGELE
SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TETAINANUARII-FAATAUIRA ANNE CATHERINE HEREHIA HA
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES M DUARTE ROBIN MATAREVA HUMBERTO
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M BELLAIS TAUIATARA TETUANUI JASON
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M TUAUNU HEIRAGI ADAM
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M VANE TAHIMANA
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B
TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B M TIATIA VIRITEA
TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV.
TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV. M PANI AIMATARII TEIRI
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE M TEHIO ORIRAU MAIARII
TRANSPORT
TRANSPORT M HIROHITI MAUNA
TRANSPORT M TAUMIHAU HIRA PROSPERE
TRANSPORT MME TEFANA KAIPOLANI TEUANUI
VENTE
VENTE M MAU TARANO JEANNOT