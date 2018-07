Baccalauréat professionnel : les résultats après les "rattrapages"

PAPEETE, le 11 juillet 2018. Les résultats du second groupe du baccalauréat professionnel ont été publiés ce jeudi. Voici la liste des admis ci-dessous. Ces élèves ont décroché le précieux diplôme après les "épreuves de rattrapage"



Attention, seuls apparaissent dans cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leur résultat à la presse.



ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE MME TAAE PAO SOPHIE

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME FAATOMO RAIMITI SHANAYA HAEREARII

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME MERVIN HINARAUREA SANDRA TAHIAON

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAIOHO LAHEALANIE ANAVAI

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAITI REREATA ELPHEGE

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TAUIRA PELAGIE TEANI HEETOUA

ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR MME TIHONI VINIURA



ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME BONET RANITEA KURIRI

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FANGUE DAVY

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M FAUA TEAVEURA DAN VERNAY

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME HOPARAU CELELIA MAEREHIA

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TAIMANA TEHARANUI SANDRINE

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS M TAU TEARIKITUHAUHEA DANIEL

ACCUEIL RELATION CLIENTS &USAGERS MME TEHANIN HANALEI KAWALANI HEREMITI



AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT

AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M FARIKI EMILE MAIRAU VAVITU

AMENAGEMENT&FINITION DU BATIMENT M TEGANAHAU-TEAHI MATAVAI TUAHU HENRI



COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION

COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION MME TAPU HINA-RAUREA MARIE RAURIKI



COMMERCE

COMMERCE MME DUBOIS ASPASIA FARAHEI INAOTOROA

COMMERCE MME FANAURAI KAHAIA JESSICA

COMMERCE M HOKAUPOKO STELYO KANAHAU

COMMERCE M PAPAURA JASON PUNUATUA RAIMITI

COMMERCE MME PURAU HEIANI ALEXA



CUISINE

CUISINE MME BARFF FANAU URA SUZANNE

CUISINE M LAUT MANUARII

CUISINE M TINORUA TETAINANUARII RAIARII STEGER



ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M APUARII TOATINI VETEA

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M FENG TSE TSAI HIRO SAMSON JUNIOR

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M LEFAY HAUNUI BRIAN TSI-KEN

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAHA TURERE HUGO

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAINAUE RAMEHA JEAN-BAPTISTE

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TAMUI TEIKI TIMI

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEHEIURA THOMAS

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TEREI RAUNUI REYNALD

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TETURU HEINUI WALLAS VAETUA

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M TUFAIMEA TETUAIMI

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIP.CO M VAHAPATA KENNY TAUIRA



ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE

ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE MME TEHEURA KELLY VEHIATUA NOELLA



GESTION - ADMINISTRATION

GESTION - ADMINISTRATION MME AFO HINATEA NADIA

GESTION - ADMINISTRATION M AMARU PETER PITA

GESTION - ADMINISTRATION MME ARIITAI TIARENUI VAITIARE SANDY

GESTION - ADMINISTRATION M ATA HANS

GESTION - ADMINISTRATION MME GANAHOA MANOVAI HILLARY

GESTION - ADMINISTRATION MME HIOE VAHINERII NOELLA

GESTION - ADMINISTRATION MME JAN MONTEINE ROMANE

GESTION - ADMINISTRATION M MANUARII BENJAMIN MARUAKE NICK

GESTION - ADMINISTRATION MME MARITERAGI KATAKA TURERE ANGEL

GESTION - ADMINISTRATION MME MOETAUA TAUTOARII-VAHINE-I-M

GESTION - ADMINISTRATION MME NAEA HINANUI

GESTION - ADMINISTRATION MME NUI TEUA CARINE SHARON

GESTION - ADMINISTRATION MME RAIHAUTI STELLY TEAHINUI

GESTION - ADMINISTRATION M REY HEIKURA NUI HEIARII TEMAT

GESTION - ADMINISTRATION MME TAHUHUTERANI MALAIKI POE MIRIAMA ROSA

GESTION - ADMINISTRATION MME TARAUFAU MANOVAI

GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TARA JULIE

GESTION - ADMINISTRATION MME TAUTU TERIIHINAHAPARIA JEANINE

GESTION - ADMINISTRATION MME TEIHOTU HINERAVA MAHEANUI SANDRIN

GESTION - ADMINISTRATION M TEPOU IOTUA ALEX

GESTION - ADMINISTRATION MME TOOFA ORIANA VAINONO

GESTION - ADMINISTRATION MME VAN BASTOLAER TEURUHEA SANDRA

GESTION - ADMINISTRATION MME VINCENT HINATEA DENISE



HYGIENE PROPRETE STERILISATION

HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEHUI HEIPUA

HYGIENE PROPRETE STERILISATION MME TEIHOTAATA TILEEYNA TEAROHA



MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL.

MAINT.VEHIC.OPT A VOIT.PARTICUL. M TUOHE DAVE VITANI



MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR.

MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M HATETE RAIHAU NICOLAS JOSH

MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M NAHEI TEVAIATEA BONNET HEREARII

MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M PAUTU ARIITEA ETIENNE TERIIOTEH

MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTR. M TAMARII JOACHIM HARAKATOUA



MAINTENANCE NAUTIQUE

MAINTENANCE NAUTIQUE M SCHARWITZEL TINI TEVAIARII



METIERS DE LA SECURITE

METIERS DE LA SECURITE M LUCAS-LIN SIN TOMA NOARII

METIERS DE LA SECURITE M MAMATUI IRARII ILARION



SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE

SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME HOROI PEAUTOGA

SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TAORAHU TIAITAU

SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TEIPOARII RAURA ANGELE

SERVICES PROXIMITE ET VIE LOCALE MME TETAINANUARII-FAATAUIRA ANNE CATHERINE HEREHIA HA



SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES M DUARTE ROBIN MATAREVA HUMBERTO



TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M BELLAIS TAUIATARA TETUANUI JASON

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M TUAUNU HEIRAGI ADAM

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION A M VANE TAHIMANA



TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B

TECHN.ETUDES DU BATIMENT OPTION B M TIATIA VIRITEA



TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV.

TECHNICIEN BAT.:ORG.&REAL.G.OEUV. M PANI AIMATARII TEIRI



TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE

TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE M TEHIO ORIRAU MAIARII



TRANSPORT

TRANSPORT M HIROHITI MAUNA

TRANSPORT M TAUMIHAU HIRA PROSPERE

TRANSPORT MME TEFANA KAIPOLANI TEUANUI



VENTE

VENTE M MAU TARANO JEANNOT