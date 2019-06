Baccalauréat 2019: aucun incident malgré l'appel à la grève

PAPEETE, le 17 juin 2019. Les 2 195 élèves polynésiens de première ont ouvert ce lundi le bal des épreuves écrites du baccalauréat. Malgré l'appel à la grève de surveillance lancé par plusieurs syndicats, aucun incident n'a été signalé selon le ministère de l'Education.





"Il n'y a eu aucune perturbation des épreuves", souligne Thierry Delmas ,directeur de la direction générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE) « Nous avons comptabilisé 1.3% de gréviste. Cela signifie moins de dix grévistes sur l’ensemble de la Polynésie. Vendredi, nous avions passé des consignes pour que les établissements soient prêts. »



A Raiatea, le lycée avait ainsi prévu du personnel « réquisitionnable ». Les élèves polynésiens de première ont donc pu passer sereinement leur première épreuve de français ce lundi matin.



Des syndicats d'enseignants ont appelé au niveau national à la grève de la surveillance des épreuves du premier jour (français pour les Premières), pour protester contre la réforme du bac.



Au fenua, le bureau du Snetaa FO Polynésie avait relayé cet appel à la grève.



L'intersyndicale proteste contre la réforme qui réduit notamment le nombre d'épreuves finales de l'examen au profit du contrôle continu et qui s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée.



Les syndicats voient dans cette transformation effective en 2021 l'instauration d'un bac "local", dont la valeur dépendra du lycée dans lequel le jeune aura effectué sa scolarité, et prévoient "un rythme effréné des évaluations" via le contrôle continu.