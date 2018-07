Bac pro : les résultats sont tombés

Pour réussir son examen, il faut obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.



Une épreuve orale de contrôle (ECT) ou épreuve de « rattrapage » est prévue pour les candidats qui ont obtenu :

– une note moyenne générale égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20 ;

– et une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve qui évalue la pratique professionnelle.





Les mentions « assez bien » (AB), « bien » (B) et « très bien » (TB) ne sont attribuées qu’aux candidats obtenant le baccalauréat au premier groupe d’épreuves, en fonction de la moyenne obtenue et selon le barème suivant :



mention AB : moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14

mention B : moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16

mention TB : moyenne supérieure ou égale à 16